Какие туристические маршруты за границу распространены у белорусов, и в какую сумму обойдется такое путешествие

В Беларуси на сегодняшний день прекрасно развит внутренний туризм, но некоторые предпочитают и отдых за границей. О том, какие зарубежные направления выбирают белорусские туристы и сколько стоит сегодня отдохнуть на море, рассказала заместитель директора по туристической деятельности Национального выставочного центра "Белэкспо" Елена Лихимович в новом выпуске "Экономической среды".

Особых изменений в предпочтениях наших граждан не появилось. Но на первом месте, с учетом того, что это бюджетное направление, вышла Грузия. Потому что там можно отдохнуть в нескольких вариантах. Совсем бюджетный, автобусный тур, будет стоить от 600 белорусских рублей на одного человека. Это с учетом отдыха на море. Правда, 5 дней в пути на автобусе. Отдохнуть удастся 6 -7 дней. Елена Лихимович

Нужно отметить, что даже с учетом того, что туристы ездят на автобусах, есть хорошие, подготовленные хорошие программы с ночевками в российских регионах и экскурсионная программа.

"У нас прекрасное авиасообщение, и поэтому наш турист выбирает отдых как в России, например, в Сочи в санаториях, так и традиционно в Арабских Эмиратах, Турции, Египте. Радует то, что начали все-таки больше летать и в страны СНГ - Азербайджан, Узбекистан. Это те страны, которые выходят в топ среди стран СНГ по посещению нашими гражданами. И такие туры на одного человека будут стоить от 2,5 тыс. белорусских рублей, но это уже с учетом авиаперелета", - отметила Елена Лихимович.

Также эксперт расскзаала, что для семьи из трех человек отдых, вне зависомости от места, с хорошим уровнем сервиса на 10 дней будет стоить в районе 10 тыс. белорусских рублей с учетом авиаперелета.