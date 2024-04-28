Какие у Беларуси ресурсы для противостояния угрозам

Беларусь не стремится никому угождать или подстраиваться под чужие стандарты. У нее свой путь, для своих людей. О новых вызовах и белорусских ресурсах противостояния угрозам - в проекте "Диспозиция".

Поговорим о ВНС и Вооруженных силах. У белорусской армии есть один очевидный недостаток: она не испытана в бою. Реальный опыт все-таки хромает. Но этот тяжелый статус мы готовы и дальше переносить с достоинством. Похоже, для этого есть и шансы, и возможности, а главное - воля.

Это то, что лично я понял в дни Всебелорусского народного собрания. О нем много сейчас и детально говорят, глубоко анализируют, экспертно вникают, но ведь главное, как всегда, видно сразу: белорусский народ выбирает мир, во что бы то ни стало! Нация готова отстаивать мир всеми силами, всем сердцем. Таков у форума итог.

Впрочем, об итогах говорить как раз сложно, ибо рукава придется еще больше засучить. Независимость нашу на Западе в покое не оставят. Тем более, что планы Минска идут вразрез с демократическим устремлениям и представлениям Европы. Мы ведь режим почти кровавый, диктатор и все такое, но не воюем. Считай, единственные в регионе не втянулись в бойню. В наглую не увеличиваем кратно оборонный бюджет. Ну а когда демонстрируем, что реальность вообще может быть пасторальной - с коровками на лугах, тракторами в поле - как нам такое простить?

Понятно одно: нас очень хотят втянуть в войну. Как никто другой я как Главнокомандующий, и наши военные, спецслужбы это видим. Пока они нас провоцируют, роют окопы, модернизируют военную инфраструктуру, вооружение. Я уже говорил: мы по другую сторону границы строим мирную жизнь. Стены не возводим, окопы не роем. Но наше миролюбие - не пацифизм. Я попрошу не путать. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

А ведь путают. Такое впечатление, что Брюссель да Вашингтон нас порой за тех котят считают, что на открытках, будто глазки строят и ничего вокруг не замечают. А умственные способности у нас такие, что мы якобы запросто верим, что мигранты - причина подтягивать танки к белорусской границе. Президент на собрании дал четко понять, что мы знаем истинные замыслы и даже состав сил у своих рубежей. А вообще даже имена летчиков альянса, которые летают рядом, знаем.





"На западных границах мы лицом к лицу стоим с НАТО. Утвержден план развертывания 300-тысячной военной группировки на восточном фланге блока. Они называют это "поясом сдерживания". Понять бы только, кого они собираются сдерживать. Поляки развернули на границе с нами боевые подразделения вооруженных сил для защиты от якобы "массового проникновения с белорусской территории мигрантов", - подчеркнул белорусский лидер. - Серьезно? Профессиональные, вооруженные до зубов военные стоят на границе, чтобы убивать женщин и детей? Безоружных людей, бегущих от войны! Из тех государств, которые они разорили".

Минск, конечно, обязан реагировать на увеличение под боком дивизий да бригад НАТО. Слишком большой ценой на нашей земле был завоеван мир 80 лет назад. У страны имеются ресурсы для обороны. И это в первую очередь единство народа. Во вторую очередь - это тоже единство народа, только конкретнее - вооруженной его составляющей.

Мы готовы выполнить поставленную задачу. Ту задачу, которую поставил глава государства. Потому что мы имеем высоко обученный личный состав и новую и модернизированную технику. Глава государства очень много внимания уделяет Вооруженным силам, нашему виду Вооруженных сил. Только за последнее время мы получили новые образцы ЗРВ - это ЗРС С-400, Тор М2. Мы получили буквально недавно вторую партию вертолетов Ми-35. Ожидаем очередную партию самолетов Су-30СМ. Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь

Развивая вооружение, Минск точечно вкладывает средства в технологии. Как показывает СВО, новое не значит однозначно эффективное. Проверенное временем оружие порой гораздо важней - были бы боеприпасы и специалисты. Об этом знали и победители в холодной войне, когда в 1990-х участливо помогали сокращать армию, точнее резать.





Александр Лукашенко вспоминал: "Резали все. Самолеты, танки, артиллерийские установки. Я помню: приехал в Борисов - жуткая картина - перевернутые танки, БМП. Для меня, человека, недавно в офицерской должности служившего в армии, это было не просто непонятно - это было жутко. И тогда, может быть, не имея полномочий таких, я прекратил эту резню. Запретил уничтожать бронированную технику".

Процесс удалось не просто остановить. По поручению Президента военные просчитали необходимость модернизации техники и вывели ее в итоге на уровень тех образцов, которые только сегодня стали втридорога производить в Европе, заполняя - на минуточку - пустые арсеналы. А наши склады лишь пополнялись все это время. Все-таки полезно жить своим умом.

Своим умом и в своих интересах в Беларуси решили переработать Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. Здесь много новшеств, фиксирующих наши позиции по изменившейся обстановке на планете. В западных массмедиа отмечают прежде всего положения стратегических документов, отражающие наличие на территории Беларуси ядерного оружия.

Про американское такое же оружие, конечно, не вспоминают - у них, видно, миролюбивый атом - а вот нас стремятся обвинить. Ну, в чем-то опять обвинить: в росте напряженности и так далее - дежурный набор. А ведь по сути, ядерные боезаряды в Беларуси - это спасательный круг для всей Европы. Заложники амбиций США и своих собственных воинственных заявлений, западные политики теперь всегда могут красиво остановиться, кивая на Минск. Это еще предстоит осознать.

Пока же надежду на мир, кроме нашей Военной доктрины, дает еще западная молодежь, которая с огромным скрипом идет в армию, как на плаху. Про Украину с охотой на мужчин и не упоминаем. Уже и срочную службу все больше стран ЕС планируют вернуть. А у нас хоть и срочка есть, но парни в войска отправляются с желанием. Кстати, прямо в эти дни в строй становятся те, кто с оружием в руках будет реализовывать решения народа.

С хорошим настроением, без каких-либо плохих чувств, полностью готов служить. Я хочу овладеть мужеством, чтобы был мужской стержень и, в принципе, чтобы я был храбрым. Я считаю, что в такие непростые времена владеть оружием и своей военно-учетной специальностью должен каждый мужчина. Никита Беспалов, новобранец