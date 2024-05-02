Какие уникальные возможности дает студенческий отряд

Студенческий отряд - это уникальная возможность внести свой личный вклад в социально-экономическое развитие Беларуси не на словах, а на деле. Об этом в проекте "Даешьмолодежь!" рассказал второй секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров.

Студенческий отряд - это трудовое, гражданско-патриотическое воспитание, считает он. Благодаря Президенту Беларуси ребята принимали участие в строительстве таких знаковых объектов, как атомная электростанция, стадион "Динамо", "Минск-Арена",Минский метрополитен. Студотрядовцыпомогали возводить в нашей республике огромное количество учрежденийздравоохранения, образования.

Также, по словам Александра Прохорова, благодаря поддержке главы государстваребята принимали участие в строительстве российскогокосмодрома "Восточный" на Дальнем Востоке в Амурскойобласти, вблизи городаЦиолковский. "8 тыс. кмразделяет Минск и Амурскую область, но это не является преградой. То, что они сделали, остается на века", - с гордостью отметил Александр Прохоров.

"Япо своей профессии инженер-технолог", - говорит Юрий Михолап, командир РПТП "Автозаводец 2023.3". Работая в студотряде, молодой человек получил опыт в производстве. "В будущем, после окончания обучения я приду и уже что-то буду знать. Я не буду бояться завода, я не буду бояться предприятия. Это очень огромный опыт для меня", - считает студотрядовец.

Боец СПО "Двина" Петр Верамович вспоминает: когда ему предложили поработать на заводе МАЗ, молодой человек подумал и решил, что для него открываются возможности узнать что-то новое,приобрести опыт, попробовать себя. Он согласился. "Было немного волнительно только потому, что что-то новое, было страшно, что не получится. Опыт какой-то появляется, и все проще и проще становится с каждым днем", - поделился Петр.

Летом был проект "Автозаводец 2023". На данныймомент впроекте находятся 105 человек из разных регионов страны. После прохождениялетнего проекта мне была предложена роль командира, на которую я согласился с большим рвением. Юрий Михолап