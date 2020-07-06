ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Какие важные для белорусов объекты появятся в ближайшее время

Какие важные для белорусов объекты появятся в ближайшее время

Развитие страны напрямую связано с созданием комфортных условий для жизни. Причем, не только в больших, но и малых городах. Государственные и областные программы по обновлению современным оборудованием социально важных объектов, строительству новых из года в год пополняются проектами.


На днях Президент подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизни белорусов. Документ охватывает различные сферы, в том числе энергетику, транспорт, здравоохранение, образование.

Новые корпуса больниц в Могилеве. Идеальная инфраструктура в 7-ом микрорайоне Бобруйска. Какие еще объекты, важные для жителей страны, будут построены в ближайшее время, расскажет Андрей Ястребов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все