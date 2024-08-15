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Какие важные вопросы обсудили на встрече помощника Президента и трудового коллектива строительно-монтажного треста № 16 Новополоцка
Информационная безопасность, предложения по усовершенствованию законодательства в строительной отрасли, работа с кадрами, благоустройство и улучшение транспортного сообщения - эти темы стали основополагающими во время встречи помощника Президента Беларуси - инспектора по Витебской области Сергея Левковича с трудовым коллективом строительно-монтажного треста № 16 Новополоцка. Во время беседы не было запретных тем. Сергей Левкович настроил коллектив на доверительный разговор.
На таких встречах мне очень интересно, чем живет коллектив, с какими сталкивается проблемами. Строительной отрасли мы должны уделять повышенное внимание. Строители очень востребованы, расслабляться здесь нельзя ни в коем случае ни Министерству архитектуры, ни местным органам власти для того, чтобы не упустить высококвалифицированных, профессиональных работников в строительной отрасли.
В ходе встречи сегодня каждый участник имел возможность задать волнующие его вопросы, на которые получал ответы или были даны конкретные сроки, когда будет дан ответ. Также были даны некоторые поручения нашим работникам - подготовить конкретные предложения, чтобы выйти на решения каких-то вопросов.
Среди текущих проектов предприятия - строительство современного детского сада, возведение жилых домов и комплекса молочно-товарных ферм. Коллектив сплоченный, осваивает перспективные технологии в строительстве.
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