Какие важные вопросы обсудили на встрече помощника Президента и трудового коллектива строительно-монтажного треста № 16 Новополоцка

На таких встречах мне очень интересно, чем живет коллектив, с какими сталкивается проблемами. Строительной отрасли мы должны уделять повышенное внимание. Строители очень востребованы, расслабляться здесь нельзя ни в коем случае ни Министерству архитектуры, ни местным органам власти для того, чтобы не упустить высококвалифицированных, профессиональных работников в строительной отрасли.

Сергей Левкович,помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области