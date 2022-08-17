Какие виды на урожай сахарной свеклы, рассказал начальник управления концерна "Белгоспищепром"

Видим, что значительная прибавка получится в первую очередь для экспортного потенциала. Урожай, который выращивается в Республике Беларусь, оптимален и для нашей структуры. У нас четыре сахарных комбината. Для их эффективной работы это более чем достаточно.

Игорь Груцо, начальник управления концерна "Белгоспищепром"