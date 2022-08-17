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Какие виды на урожай сахарной свеклы, рассказал начальник управления концерна "Белгоспищепром"
Виды на урожай у нас хорошие, прогноз оптимистичный. Об этом заявил начальник управления концерна "Белгоспищепром" Игорь Груцо.
По его словам, в сентябревсечетыре сахарных завода Беларуси приступят к переработке сахарной свеклы.
Видим, что значительная прибавка получится в первую очередь для экспортного потенциала. Урожай, который выращивается в Республике Беларусь, оптимален и для нашей структуры. У нас четыре сахарных комбината. Для их эффективной работы это более чем достаточно.
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