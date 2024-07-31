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Какие виды внутреннего туризма развиты в Беларуси, рассказали эксперты и гости "Экономической среды"
Туризм - это не только новые впечатления, но и инструмент экономического развития. В новом выпуске "Экономической среды" вместе с экспертами обсудили тенденции и перспективы развития туристической отрасли в Беларуси.
Нужно отметить, что многие в нашей стране вместо отдыха на пляже предпочитают свои родные места. И это правильно. У нас есть, что посмотреть и где душевно отдохнуть. На любой вкус и кошелек. О том, что в Беларуси есть все условия для отдыха, неоднократно отмечал наш Президент. Недавно гостей из Магаданской области приглашал в белорусские здравницы.
Туризм, санаторный отдых и медицинские услуги. В Беларуси высокие стандарты и доступные цены по этим направлениям. Кстати, россияне с большим удовольствием приезжают к нам в качестве туристов, а также получить соответствующее санаторно-курортное лечение и медицинские услуги. Поэтому мы ждем вас, если у вас будет такая необходимость и возможность.
В нашей стране введена единая классификация видов туризма. На вопрос о том, какие из них наиболее развиты на сегодняшний день, а какие только развиваются, но имеют значительный потенциал для роста, ответил заместитель министра спорта и туризма Олег Андрейчик.
У нас в стране развиваются 13 видов туризма. Наиболее популярные и брендинговые виды, на мой взгляд, это историко-культурный туризм. Все сегодня путешествуют, организованные группы, индивидуальные туристы.
Только в 2023 году 7,5 млн человек приобрели билеты в наши музеи, замки, различные объекты историко-культурной ценности.
На втором месте не менее интересный и важный вид туризма - лечебно-оздоровительный. Более 260 санаториев, оздоровительных организаций позволили в прошлом году отдохнуть более миллиона жителей Республики Беларусь и гостям. "В тройку призеров я бы поставил еще агроэкотуризм. В нашей стране он активно развивается. Это бренд, в том числе наш, который знают во всем мире. В прошлом году 450 тыс. жителей нашей страны и гостей отдохнули у нас в Республике Беларусь", - отметил замминистра спорта и туризма.
На сегодняшний день более 1,3 тыс. субъектов агроэкотуризма представляют услуги. Если говорить о перспективах, сейчас в Беларуси проходит месяц активного туризма. Сотни тысяч людей путешествуют на велосипедах, сплавляются на реках. Олег Андрейчик считает данный вид туризма очень перспективным. "И я бы другие виды выделил. Это и экологический, и охотничий, религиозный, гастрономический, деловой туризм, образовательный. В прошлом году 1,5 млн наших студентов, детишек путешествовали. Поэтому все виды имеют большую перспективу и большой потенциал", - подчеркнул Олег Андрейчик.
Подробнее о том, чем привлекает отдыхающих Беларусь туристическая, сколько зарабатываем, какая есть инфраструктура и насколько качественные оказываются услуги, смотрите в новом выпуске "Экономической среды".
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