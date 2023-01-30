Какие витамины пить для молодости и здоровой кожи

Проблемы кожи, связанные с ее чрезмерной сухостью, преждевременным старением и не только, могут являться следствием дефицита в организме определенных полезных веществ.



Какие витамины должны постоянно присутствовать в рационе для поддержания молодости лица,рассказалаврач - диетолог-нутрициолог Инна Рожок. Ее советы публикует sb.by.



Доктор посоветовала употреблять больше продуктов, богатых витамином А. "На старение кожи влияют солнце, свободные радикалы, сухость и потеря влаги, а также снижение выработки коллагена. Сохранить красоту поможет витамин А. Он защищает от солнца, при его достаточном количестве стабильно вырабатывается коллаген и эластин, которыезамедляют процесс появления морщин, сохраняют эластичность кожи и здоровый цвет лица. Витамин А ускоряет обновление кожи, улучшает регенерацию клеток, препятствует старению", - отметила врач.



По словам Инны Рожок, для здоровья кожи также важны витамины С, Е и D.



"Витамин С противостоит свободным радикалам, борется с проявлениями фотостарения, пигментными пятнами, неровным тоном, рельефом, а также стимулирует выработку коллагена и останавливает появление морщин. Витамин Е устраняет сухость кожи и совместно с витамином С борется против свободных радикалов, предупреждая преждевременное старение. Витамин D защищает клеточные мембраны от разрушения, повышает сопротивляемость клеток негативным факторам и замедляет их старение", - подвела итог специалист.



Фото:pixabay.com