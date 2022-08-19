Какие вопросы обсудили на первом заседании молодежного совета медиков?

Реализация молодежных инициатив белорусских медиков. От жилищно-финансовых до вопросов управления медицинскими учреждениями. Молодежный совет создан при комитете по здравоохранению Мингорисполкома. Первое организационное собрание прошло в 2-й городской клинической больнице Минска. Совет позиционирует себя как кадровый резерв в системе здравоохранения. В его составе не только врачи, медсестры, но и представители медицинских колледжей и Белорусского медуниверситета.