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Какие вопросы обсудили на первом заседании молодежного совета медиков?

Реализация молодежных инициатив белорусских медиков. От жилищно-финансовых до вопросов управления медицинскими учреждениями. Молодежный совет создан при комитете по здравоохранению Мингорисполкома. Первое организационное собрание прошло в 2-й городской клинической больнице Минска. Совет позиционирует себя как кадровый резерв в системе здравоохранения. В его составе не только врачи, медсестры, но и представители медицинских колледжей и Белорусского медуниверситета.

В этом году в учреждении здравоохранения Минска распределен 321 врач-интерн, более 300 молодых врачей начали выполнять свои обязанности после учебы. Что касается специалистов среднего медицинского персонала, то свыше 700 молодых медиков начали работать.

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