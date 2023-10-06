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Какие вопросы обсудили представители Советов молодых адвокатов Союзного государства в Минске
Повышение качества и доступности адвокатской помощи населению, а также цифровизация деятельности работников правовой сферы Беларуси и России. Эти вопросы в Национальной библиотеке обсуждали представители Советов молодых адвокатов Союзного государства. В центре внимания молодежи не только общественное обсуждение насущных правовых тематик и предложений по укреплению сотрудничества между странами, но и вопросы патриотического воспитания.
Действенно, наверное, будет являться работа по профилактике нарушений, связанных с применением запрещенных символик, коллаборационизма. Ведь это те вещи, за которые во многом пытались зацепиться наши западные оппоненты, и общее единое гуманитарное пространство позволяет формировать законодательство в такой парадигме, чтобы обеспечить надежную прививку молодому поколению от использования фальшивых технологий.
Конкурс "Адвокаты - защитники Родины", среди Советов молодых адвокатов, где молодые адвокатыв каких-то значимых исторических местах рассказывают об этом месте и потом уже в рамках видео презентуют эти проекты.
Мы сотрудничаем с научным сообществом разных лидирующих вузов для того, чтобы те адвокаты, которые хотят вступить на путь науки, защитить диссертацию, им рассказывают, с чего начать, что необходимо сделать, чем отличается соискательство от аспирантуры.
По итогам работы дискуссионной площадки будет принята резолюция, тезисы которой будут изложены сегодня на Международной конференции. Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве.
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