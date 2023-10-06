Какие вопросы обсудили представители Советов молодых адвокатов Союзного государства в Минске

Действенно, наверное, будет являться работа по профилактике нарушений, связанных с применением запрещенных символик, коллаборационизма. Ведь это те вещи, за которые во многом пытались зацепиться наши западные оппоненты, и общее единое гуманитарное пространство позволяет формировать законодательство в такой парадигме, чтобы обеспечить надежную прививку молодому поколению от использования фальшивых технологий.

Александр Лукьянов,первый секретарь ЦК БРСМ