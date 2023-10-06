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Какие вопросы обсудили представители Советов молодых адвокатов Союзного государства в Минске

Повышение качества и доступности адвокатской помощи населению, а также цифровизация деятельности работников правовой сферы Беларуси и России. Эти вопросы в Национальной библиотеке обсуждали представители Советов молодых адвокатов Союзного государства. В центре внимания молодежи не только общественное обсуждение насущных правовых тематик и предложений по укреплению сотрудничества между странами, но и вопросы патриотического воспитания.


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Действенно, наверное, будет являться работа по профилактике нарушений, связанных с применением запрещенных символик, коллаборационизма. Ведь это те вещи, за которые во многом пытались зацепиться наши западные оппоненты, и общее единое гуманитарное пространство позволяет формировать законодательство в такой парадигме, чтобы обеспечить надежную прививку молодому поколению от использования фальшивых технологий.
Александр Лукьянов,первый секретарь ЦК БРСМ


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Конкурс "Адвокаты - защитники Родины", среди Советов молодых адвокатов, где молодые адвокатыв каких-то значимых исторических местах рассказывают об этом месте и потом уже в рамках видео презентуют эти проекты.
Ольга Калина, председатель Совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов
Мы сотрудничаем с научным сообществом разных лидирующих вузов для того, чтобы те адвокаты, которые хотят вступить на путь науки, защитить диссертацию, им рассказывают, с чего начать, что необходимо сделать, чем отличается соискательство от аспирантуры.
Екатерина Худова,председатель Союза молодых адвокатов России, председатель Совета молодых адвокатов Московской области

По итогам работы дискуссионной площадки будет принята резолюция, тезисы которой будут изложены сегодня на Международной конференции. Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве.

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