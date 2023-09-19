Какие вопросы рассмотрят на 11-й сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси

На этой сессии мы планируем рассматривать вопросы, которые касаются социального обслуживания. Еще один важный законопроект, который планируется рассматривать, это закон о здравоохранении. Здесь будут регулироваться вопросы работы университетских клиник, ординатуры, вопросы, касающиеся организации работы и финансирования тех учреждений, которые проходят и не прошли аккредитацию.

Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси