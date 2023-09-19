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Какие вопросы рассмотрят на 11-й сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Свою работу 19 сентября начала 11-я сессия Совета Республики Национального собрания Беларуси, заключительная для 7-го созыва. Он приходится на непростой период - мировой системный кризис, где нарастают разногласия и межблоковое противостояние, а место дипломатии все больше занимает политика санкций и игнорирование международных договоров. Это заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, открывая сессию.

На рассмотрение сенаторов вынесены законопроекты, которые касаются как международных соглашений, так и социальных вопросов.

На этой сессии мы планируем рассматривать вопросы, которые касаются социального обслуживания. Еще один важный законопроект, который планируется рассматривать, это закон о здравоохранении. Здесь будут регулироваться вопросы работы университетских клиник, ординатуры, вопросы, касающиеся организации работы и финансирования тех учреждений, которые проходят и не прошли аккредитацию.
Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Совет Республики за 10 прошедших сессий рассмотрел и одобрил 302 законопроекта. 82 закона (более 90 %) приведены в соответствие с Конституцией.

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