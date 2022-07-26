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Какие вопросы решаются на личных приемах граждан в Совете Республики

Все вопросы, с которыми белорусы обращаются на личные приемы граждан в Совет Республики, доводятся до логического разрешения, а некоторые решаются сразу на месте. Об этом заявили в верхней палате белорусского парламента. По отдельным проблемам требуется более длительная проработка. Чаще всего обращаются женщины, мужчин примерно треть от общего числа. Что касается возраста, то здесь большая разбежка: в основном это люди от 25 до 75 лет. Среди главных проблем на первом месте по стране работа ЖКХ и благоустройство территорий. Затем земельные споры. И только после социальный блок: как правило, это вопросы пенсионного и социального обеспечения и трудоустройства. Обращаются за помощью не только социально уязвимые слои населения, но и те, кто когда-то занимал высокие посты и должности в госорганах. Такой среднестатистический портрет сложился по итогам приемов в Совете Республики.

Работа с населением, рассмотрение обращений граждан является уже брендом Совета Республики. За 2022 год только членами президиума Совета Республики рассмотрено порядка 2100 обращений граждан. А большинство обращений поступило от жителей города Минска, что обусловлено высокой концентрацией населения в столице. На втором месте обращения по численности - это Минская, Витебская, Гомельская области. Третья позиция - это Могилевская область, и меньше всего обращений поступает от жителей Гродненщины и Брестчины.
Екатерина Речиц, начальник информационно-аналитического управления секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси


К слову, положительно себя зарекомендовала и практика выездных приемов. Удается выявить не только проблемные аспекты тех или иных регионов, но и увидеть в комплексе, как развивается наша страна. Отметим, сенаторы провели единые дни выездных приемов граждан во всех областях.


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