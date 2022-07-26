Какие вопросы решаются на личных приемах граждан в Совете Республики

Все вопросы, с которыми белорусы обращаются на личные приемы граждан в Совет Республики, доводятся до логического разрешения, а некоторые решаются сразу на месте. Об этом заявили в верхней палате белорусского парламента. По отдельным проблемам требуется более длительная проработка. Чаще всего обращаются женщины, мужчин примерно треть от общего числа. Что касается возраста, то здесь большая разбежка: в основном это люди от 25 до 75 лет. Среди главных проблем на первом месте по стране работа ЖКХ и благоустройство территорий. Затем земельные споры. И только после социальный блок: как правило, это вопросы пенсионного и социального обеспечения и трудоустройства. Обращаются за помощью не только социально уязвимые слои населения, но и те, кто когда-то занимал высокие посты и должности в госорганах. Такой среднестатистический портрет сложился по итогам приемов в Совете Республики.