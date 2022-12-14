Какие высокие международные титулы имеет Национальный парк "Беловежская пуща"

14 декабря 1992 годарешением выездной сессии ЮНЕСКО (США)наиболее сохранившийся участок старовозрастных лесов Национального парка "Беловежская пуща" включили в Список Всемирного наследия человечества. Об этом пишет sb.by. Это был первый объект на территории бывшего СССР, который получил столь высокий природоохранный статус.

На сегодняшний день Национальный парк "Беловежская пуща" имеет все самые высокие международные природоохранные титулы, которыми одновременно не обладает ни одна европейская охраняемая природная территория.

⇒В 1992 году часть пущи внесли в список ЮНЕСКО.

⇒В 2014 году, после повторной номинации, Беловежская пуща по обе стороны границы (Беларусь-Польша) включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как единый трансграничный объект площадью более 140 тыс.гектаров.

⇒В 1993-м Беловежская пуща вошла в международную сеть биосферных резерватов по программе "Человек и биосфера"ЮНЕСКО.

⇒В 1997году Совет Европы наградил Беловежскую пущу Европейским Дипломом за образцовое управление выдающимся европейским природным наследием.

В

2018

году действие Диплома продлено до 2028 года.

⇒В 2013 году Беловежская пуща включена в ПАН-Европейскую сеть "Территорий дикой природы".В 2016 году в список международных Рамсарских водно-болотных угодий включена часть Беловежской пущи - болото Дикое.





Млекопитающие Беловежской пущи представлены 59 видами. Орнитофауна насчитывает 250 видов птиц. В пуще обитают 11 видов земноводных. Из 13 видов рукокрылых 5 занесены в Красную книгу Беларуси. Ихтиофауна пущи представлена 27 видами рыб и ручьевой миногой. Благодаря отсутствию хозяйственной деятельности в заповедной части в Беловежской пуще открыто 120 новых для мировой науки видов живых организмов.