Какие выводы были сделаны при ликвидации последствий урагана в Беларуси

Ликвидация последствий непогоды в июле в Гомельской области продолжается до сих пор. Ураган рушил все на своем пути: как спички, падали деревья, вырывало осветительные опоры, были повреждены высоковольтные провода. В Мозыре и Мозырском районе люди на несколько дней остались без света и воды.

На 4 августа известно, что коммуникации восстановлены, сделано все возможное, чтобы вернуть нормальную привычную жизнь гражданам, социальным объектам и предприятиям. Сейчас основные силы брошены на валку покосившихся деревьев и распил тех, что остаются лежать в лесополосах.

Какие выводы были сделаны на местах и сколько еще времени понадобится службам, чтобы привести в порядок территории после урагана, узнавала Юлия Алферова.

14 июля до сих пор жители Мозырского района вспоминают с ужасом. Меньше чем за 20 минут ураган натворил столько, что последствий хватает до сих пор. Не то чтобы шифер, у людей летели заборы и целые крыши. Состоялось испытание стихией или проверка на человечность, которую (сегодня уже можно говорить) пострадавшие районы прошли.

Беда заставила объединиться людей: руку помощи протянули не только предприятия, но и сосед соседу. Где-то дыры в крыше латали целой улицей.





Двор одного из жителей района Петра Федоровича, к счастью, оказался без существенных повреждений. Не выстояло только дерево, которое мужчина сам сажал десятки лет назад. Благо, свалилось не на колодец. Ведь такой водоисточник на несколько дней для жителей деревень и агрогородков оказался единственным с питьевой водой.

"Я успела немного запасти воды - ведра два. Потом 4 дня воды у нас не было. Чтобы постирать одежду, есть речка недалеко, а чтобы пищу приготовить и посуду помыть - колодцы, ходили у людей брали. Далековато, но ничего, справились", - сказала жительница д. Прудок Тамара Дробышева.

В тот же вечер в Гомельской области объявили чрезвычайную ситуацию и сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. В Мозырский район стянули аварийные бригады со всей округи. Понимая масштаб разрухи, при исполкоме создали комиссию, чтобы оценить ущерб граждан и предприятий. В первую очередь реагирует на те просьбы, где нужна помощь в восстановлении жилья.

Обратилось 6 юридических лиц - это сельхозпредприятия, ПМК № 105 и молочный комбинат. Комиссия рассмотрела материалы, сейчас ведется проверка представленными предприятиями смет, после чего будет определяться сумма для выплат. От граждан тоже поступили заявления. Но учитывая, что граждане подали заявления без подтверждающих документов, что являются собственниками имущества, были сделаны запросы по этим моментам. После получения ответов комиссия соберется повторно и вынесет решение, кому и в каком размере будет выплачиваться компенсация. Дмитрий Миллер, зампредседателя Мозырского райисполкома

Сегодня все населенные пункты Гомельской области обеспечены электроэнергией через постоянные линии электропередачи. Работы хватило и местным, и приезжим энергетикам: после урагана без электричества остались 5 районов - это больше 1 тыс. населенных пунктов, где люди также оказались отрезанными от воды. Подвоз организовали централизованно, в первую очередь для социальных объектов.

За ликвидацией последствий непогоды с первого дня лично следил Президент Беларуси Александр Лукашенко. А спустя время глава государства прибыл в Прудок - один из самых пострадавших агрогородков, чтобы узнать о реальной ситуации.

"Крыши, кому сорвало, сделали? Я имею в виду крыши домов. Сделали, да? Шифер, обрешетка? Кто-то хочет жестью покрыть, пожалуйста, я говорю, хоть сусальным золотом. За свой счет. Если надо помочь сусальным золотом, мы вам поможем, только за ваши деньги. А так надо восстановить, как было. Стропильная система, обрешетка, шифер - все это сделали?" - спрашивал у местных жителей белорусский лидер. На вопросы ему отвечали положительно.





Специалисты сработали оперативно, это утверждают и сотрудники детского сада № 3 Мозыря. Заведующая вспоминает, как в поисках мобильной связи пришлось по пожарной лестнице забираться на крышу, чтобы попросить помощи у спасателей.

"Дерево старое, большое, высокое. От сильного ветра в эти дни оно раскололось, внутри оказалось полностью гнилое. Естественно мы сами своими силами справиться не можем, позвонили в службу МЧС, и уже сегодня спасатели выполняют работу по валке этого дерева", - рассказала заведующая детским садом № 3 г. Мозыря Алла Легенькая.

Местные, говорят ураган разделил привычную жизнь на до и после. Когда стихия разгуляется снова, предугадать невозможно, а вот приложить усилия для того, чтобы минимизировать последствия - вполне.

Сегодня этим вопросом задаются в местной больнице. Дизельный генератор в тот день обеспечил и работу реанимации, и операционной, однако без экстренных переводов пациентов в Гомель не обошлось.

Оборудования хватало, все сработало. Но действительно нужно задуматься о том, что дизельные электрогенераторы, которые на сегодня работают в наших городских учреждениях, должны быть более мощными, чтобы обеспечить функционирование полностью всей больницы, а не каких-то конкретных отделений. Юлия Мягкова, главврач Мозырской центральной городской поликлиники

На самом деле в городах ощущается последствий меньше - их в первую очередь устраняли для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей, а вот если отъехать хотя бы километр от Мозыря, повсеместно лежат деревья. Ураган был такой силы, что их ломало буквально, как спички и вырывало с корнем. Конечно, чтобы убрать это все, понадобится еще немало времени.

В ураган только в Мозырском районе пострадало 4 тыс. га леса - это почти треть от всех повреждений в Гомельской области. Сегодня в уборке завалов там задействовано свыше 80 лесхозов Республики.

Полностью убрать захламленность поручено до конца 2024 года. Полное восстановление электроснабжения должно быть выполнено до 22 августа. В регионы с первых дней были брошены колоссальные силы. Да, нормальную жизнь для людей восстановили, но пока расслабляться поводов нет.