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Какие задачи возложены на новый государственный школьный стандарт

Усилить порядок и дисциплину в школе, обеспечить безопасные условия и повысить качество общего среднего образования - такие задачи возложены на государственный школьный стандарт. Документ вступил в силу с 1-го сентября этого года. Он регулирует все взаимоотношения внутри школы - от организации урока до внешнего вида учителя и ученика. Отдельная глава обеспечению безопасных условий обучения - исключено бесконтрольное посещение территории. Предусмотрен и порядок рассмотрения конфликтных ситуаций - к их решению подключатся классные руководители и школьные психологи. При желании родители также могут вмешаться. Для этого необходимо обратиться в специально созданную комиссию по разрешению спорных ситуаций. Отдельное внимание использованию мобильных средств.

В наших новых учебных пособиях есть QR-коды и ссылки на электронные ресурсы, но в стандарте прописано, что использовать средства мобильные возможно, но по разрешению педагога. И это правильно, потому что использовать ли то или иное электронное устройство определяет педагог с точки зрения цели урока и методов его проведения.
Валентина Гинчук, директор Национального института образования Беларуси

Документ разработан по поручению главы государства и отвечает требованиям обновленных Кодекса об образовании и Конституции Беларуси.

Фото: pixabay

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