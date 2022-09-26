Какие задачи возложены на новый государственный школьный стандарт

В наших новых учебных пособиях есть QR-коды и ссылки на электронные ресурсы, но в стандарте прописано, что использовать средства мобильные возможно, но по разрешению педагога. И это правильно, потому что использовать ли то или иное электронное устройство определяет педагог с точки зрения цели урока и методов его проведения.

Валентина Гинчук, директор Национального института образования Беларуси