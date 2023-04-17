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Какие значимые объекты появились в Беларуси благодаря субботникам и куда пойдут деньги в 2023 году
В конце этой недели - 22 апреля - республиканский субботник соберет около 3 миллионов белорусов. Все средства (а это, как ожидается, более 12 млн рублей) направят на благоустройство мемориала и создание нового патриотического клуба в Бресте.Владислав Бондарь напомнил, какие значимые объекты страны появились благодаря неравнодушным белорусам.
"Один день может изменить многое!" - обычно такие популистские лозунги звучат на каких-нибудь тренингах "Как сделать жизнь лучше". Но белорусы доказывают делом: если вместе ударно поработать всего один день, можно оставить свой след в спорте, в сохранении истории, можно спасти сотни, а то и тысячи жизней. Как раз такой пример - ПЭТ-центр в Боровлянах. Возможно, в его создании участвовали и Вы.
ПЭТ-КТ-сканер. Это машина, состоящая из двух аппаратов, совмещенных между собой: обычного компьютерного томографа, с которым большинство людей знакомы, и позитронно-эмиссионного томографа.
В центре есть три такие современные машины для скрининга рака. Пациенту вводят вещество с дозой радиации (его производят здесь же в лабораториях), затем излучение "ловит" сканер. Устройство буквально заглядывает внутрь человека и раскладывает на каждый орган. Проблемные зоны, где уже развивается опухоль, высветятся сами яркими пятнами.
"Удалили опухоль пациенту, осталось послеоперационное уплотнение. Но я ставлю прогресс, потому что в костном мозге появились новые очаги поражения. Если бы сделали обычную КТ, тут структурно не придрались бы ни к чему. А уже на ПЭТ все засветилось", - рассказала Насиба Абдыева, врач-рентгенолог отделения позитронно-эмиссионной томографии.
Это самый дорогой метод в компьютерной томографии. Но в борьбе с опухолью, где главное правило "чем раньше узнать, тем больше шансов спасти", преимущества таких сканеров неоценимы. Через них уже прошли больше 40 тыс. пациентов.
Мы исследуем все с ног до головы. Поэтому во время исследования мы видим те изменения, которые наступают в любом из участков тела. Мы эти изменения обнаруживаем гораздо быстрее, поскольку процесс функциональных нарушений наступает намного быстрее, чем изменяется размер, плотность органа, конфигурация и прочее.
Еще пару лет назад таких центров, по данным МАГАТЭ, не было и в половине стран. А в Беларуси он появился уже в 2015 году. Случилось это в том числе благодаря собранным средствам на республиканском субботнике.
А еще Национальная библиотека, "Чижовка-Арена" и даже Минский аквапарк были построены усилиями всей страны. Да, возводили не собственноручно, но переводили деньги на строительство или, как могли, сами благоустраивали. Малыми усилиями все белорусы создают нечто важное и масштабное.
Субботник для главы государства, по его словам, - возможность приехать домой (за последние годы Александр Лукашенко несколько раз выбирал местом работы Могилевскую область) и сделать что-то руками. Команда Президента работала на "Линии Сталина", сажала деревья в Национальном парке "Припятский", яблоневый сад в Хатыни. И дело не в формальности - Президент работает наравне со всеми и даже задает темп остальным.
Уход за памятными объектами на субботнике - традиция внутри традиции. По-новому после 2019 года засиял столичный монумент Победы. Тогда обновили Вечный огонь, орден на обелиске. Исторический апгрейд сделали сверху донизу и даже под землей. Мемориальный зал в переходе украсила декоративная подсветка и мультимедийные экраны. Сейчас виртуальный альбом памяти рассказывает о военном лихолетье и о самом архитектурном ансамбле.
Средства, собранные на субботнике-2023, также пойдут на исторические объекты. Планируется, что из 12 млн половина пойдет на реконструкцию мемориала узникам Озаричского лагеря смерти. Остальные деньги перечислят на создание патриотического центра. Его откроют на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. И когда понимаешь, какое наследие остается, жаловаться, что надо работать в выходной, не приходится. Тем более, когда в строю 3 млн земляков. И этот один день может изменить многое.
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