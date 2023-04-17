Какие значимые объекты появились в Беларуси благодаря субботникам и куда пойдут деньги в 2023 году

В конце этой недели - 22 апреля - республиканский субботник соберет около 3 миллионов белорусов. Все средства (а это, как ожидается, более 12 млн рублей) направят на благоустройство мемориала и создание нового патриотического клуба в Бресте.Владислав Бондарь напомнил, какие значимые объекты страны появились благодаря неравнодушным белорусам.

"Один день может изменить многое!" - обычно такие популистские лозунги звучат на каких-нибудь тренингах "Как сделать жизнь лучше". Но белорусы доказывают делом: если вместе ударно поработать всего один день, можно оставить свой след в спорте, в сохранении истории, можно спасти сотни, а то и тысячи жизней. Как раз такой пример - ПЭТ-центр в Боровлянах. Возможно, в его создании участвовали и Вы.

ПЭТ-КТ-сканер. Это машина, состоящая из двух аппаратов, совмещенных между собой: обычного компьютерного томографа, с которым большинство людей знакомы, и позитронно-эмиссионного томографа. Валерий Сенайко, заведующий отделением позитронно-эмиссионной томографии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова

В центре есть три такие современные машины для скрининга рака. Пациенту вводят вещество с дозой радиации (его производят здесь же в лабораториях), затем излучение "ловит" сканер. Устройство буквально заглядывает внутрь человека и раскладывает на каждый орган. Проблемные зоны, где уже развивается опухоль, высветятся сами яркими пятнами.

"Удалили опухоль пациенту, осталось послеоперационное уплотнение. Но я ставлю прогресс, потому что в костном мозге появились новые очаги поражения. Если бы сделали обычную КТ, тут структурно не придрались бы ни к чему. А уже на ПЭТ все засветилось", - рассказала Насиба Абдыева, врач-рентгенолог отделения позитронно-эмиссионной томографии.

Это самый дорогой метод в компьютерной томографии. Но в борьбе с опухолью, где главное правило "чем раньше узнать, тем больше шансов спасти", преимущества таких сканеров неоценимы. Через них уже прошли больше 40 тыс. пациентов.

Мы исследуем все с ног до головы. Поэтому во время исследования мы видим те изменения, которые наступают в любом из участков тела. Мы эти изменения обнаруживаем гораздо быстрее, поскольку процесс функциональных нарушений наступает намного быстрее, чем изменяется размер, плотность органа, конфигурация и прочее. Валерий Сенайко, заведующий отделением позитронно-эмиссионной томографии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова

Еще пару лет назад таких центров, по данным МАГАТЭ, не было и в половине стран. А в Беларуси он появился уже в 2015 году. Случилось это в том числе благодаря собранным средствам на республиканском субботнике.





А еще Национальная библиотека, "Чижовка-Арена" и даже Минский аквапарк были построены усилиями всей страны. Да, возводили не собственноручно, но переводили деньги на строительство или, как могли, сами благоустраивали. Малыми усилиями все белорусы создают нечто важное и масштабное.

Субботник для главы государства, по его словам, - возможность приехать домой (за последние годы Александр Лукашенко несколько раз выбирал местом работы Могилевскую область) и сделать что-то руками. Команда Президента работала на "Линии Сталина", сажала деревья в Национальном парке "Припятский", яблоневый сад в Хатыни. И дело не в формальности - Президент работает наравне со всеми и даже задает темп остальным.





Уход за памятными объектами на субботнике - традиция внутри традиции. По-новому после 2019 года засиял столичный монумент Победы. Тогда обновили Вечный огонь, орден на обелиске. Исторический апгрейд сделали сверху донизу и даже под землей. Мемориальный зал в переходе украсила декоративная подсветка и мультимедийные экраны. Сейчас виртуальный альбом памяти рассказывает о военном лихолетье и о самом архитектурном ансамбле.