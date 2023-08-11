Несколько десятков лет в Беларуси обрывается путь нелегальных пассажиров, благодаря службе отряда пограничного контроля "Минск". Это те люди, которые пристально рассматривают в аэропорту пассажиров и их документы. Эта команда профессионалов, через которых вряд ли получится проскочить с фальшивым паспортом. Сегодня хороший повод о них рассказать - сотрудники погранотряда отмечают профессиональную дату.

Каких нарушителей чаще всего ловят в Национальном аэропорту Минск и почему не стоит проверять бдительность белорусских пограничников? Подробности у Виктории Радевич.

Знать нарушителя в лицо

Национальный аэропорт Минск. Апрель этого года. Попасть в Беларусь нелегально пытаются сразу двое граждан Турции, прилетевших рейсом Баку - Минск. Во время оформления документов белорусские пограничники сразу распознали подделку: страницы с установочными данными были заменены. В последующем за незаконное пересечение границы им пришлось заплатить крупный штраф. И таких проблемных пассажиров за этот год в минском аэропорту побывали уже почти десяток человек.





Есть люди, которые, допустим, он стоит, сначала постоял у меня в очереди, потом пошел к другому человеку в очередь. Причем он стоит и активно наблюдает за действиями контролера. Если такое поведения у человека замечено, с ним что-то не так. Виктория Куделич, старший контролер отряда пограничного контроля "Минск"

Опыт в работе с пассажирами

Старший контролер Виктория Куделич служит в отряде пограничного контроля "Минск" уже 8 лет. На ее счету уже трое недобросовестных путешественников. Все они были гражданами Грузии. Неплохой результат для опытного сотрудника - рассказывают в отделении погранконтроля. Каждый день в аэропорту принимают до двух десятков самолетов и около трех тысяч пассажиров.

У сотрудника пограничной службы отведено до 2 минут на проверку паспорта гражданина Беларуси и до 3 минут на проверку паспорта иностранца. Аэропорт работает над тем, чтобы находить новые страны, куда могут полететь граждане Беларуси, кого можно пригласить в нашу страну. Пассажиропоток увеличивается постепенно. Сергей Пучинский, замначальника отдела по идеологической работе отряда пограничного контроля "Минск"

Тренировки и концентрация

Профессиональные навыки - это плоды большого проделанного труда, а еще каждодневного утреннего ритуала. Перед тем, как заступить на службу, пограничники проходят специальный тест по идентификации внешности из 10 вопросов. В каждом по две фотографии человека - из документа и реальная. Нужно их проанализировать, сопоставить и дать ответ: можно пропускать пассажира или есть подвох.

Самая сложная подделка, с которой мы столкнулись, - это внесение изменений в фотоизображение в документе. То есть когда изображение не удаляется, не смывается. На имеющееся фотоизображение допечатываются какие-то отдельные элементы внешности, корректируется внешность, чтобы человек был максимально похож на изображение в документе. Елена Последович, офицер отделения специальной проверки документов отряда пограничного контроля "Минск"

Техника в помощь в распознавании проблемных пассажиров

Чисто технически здесь все просто, но сложнее такие подделки заметить. А потому они вызывают особый интерес у специалистов, занимающихся специальной проверкой документов. Рассчитывать только на компьютерные приборы, признаются специалисты, не стоит. Например, запутать могут близнецы - технику, но не подготовленного сотрудника.





Обстановку на госгранице РБ назвать простой нельзя. Она постоянно изменяется и требует от каждого военнослужащего органов погранслужбы сосредоточенности, хорошей физической подготовки, готовности и способности принимать верные, быстрые решения. Мастерство, совершенное владение специальной техникой, информационными технологиями, психологическая подготовка - это основные черты сплоченного коллектива отряда пограничного контроля "Минск". Дмитрий Гордей, замначальника отряда пограничного контроля "Минск"

Гостеприимство без границ

Свой высокий уровень профессионализма и отличную подготовку белорусские пограничники успешно демонстрируют и во время масштабных международных событий в стране. Буквально недавно это был "Славянский базар", а теперь принимает гостей мультимедийного форума.

Беларусь уже давно во всем мире известна своим гостеприимством. Участников II Игр стран СНГ пограничники готовы были встречать практически за месяц. Каждого из них у нас принимают без визы. Как и для гостей почти из 8 десятков стран. Наша в этом плане, можно сказать, самая открытая.