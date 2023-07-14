Каких премьерных показов ждать этим летом - арт-пароли в рубрике "Променад"

Музыкально-туристический сезон в минской Ратуше ангажирует не только меломанов. Представят и ликбез по культурному наследию Беларуси с акцентом на корни одного магнатского рода. Громкие имена белорусской арт-школы вспоминают в Национальном художественном. Дворец искусства также живет в премьерном ритме. Какие маршруты уже доступны эстетам и каких премьерных показов ждать этим летом? Арт-пароли у Дарьи Тарасовой в рубрике "Променад" (подробности в видео).