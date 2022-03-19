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Каких радикальных представителей оппозиции можно встретить в местах боевых столкновений в Украине - ответ в проекте "Диспозиция"
Спецоперация в Украине, по мнению многих экспертов, может повлечь за собой пробуждение некоторых тлеющих конфликтов. Как всегда, ставка делается на оппозицию. Наиболее радикальным ее представителям зачастую не сидится на месте. Сейчас их можно встретить в местах боевых столкновений в Украине. Подробности в проекте "Диспозиция".
В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Буча, Гостомель, Ирпень. О существовании каких только городов не узнал в последнее время. Повод, конечно, ужасный. Сейчас это горячие точки. Их, к сожалению, полно в Украине. К ним привлечено внимание всего мира. Однако опасность в наши дни таят не только пылающие очаги, но и тлеющие конфликты. Их порой чуть не за уши подталкивают к горячей фазе. Этот момент следует учитывать и Минску при построении международных отношений. Потому как намечается четкая тенденция - разобщить союзников по ОДКБ, заложить минные поля.
Громким, если бы не Украина, событием стал недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Францию. Здесь состоялась его встреча с президентом Эммануилом Макроном. В разгар спецоперации России в Украине стороны обсудили ситуацию вокруг Карабаха. Почему? Да ситуация эта вновь чуть было не взорвалась, что как раз и связывают с событиями в Незалежной. Есть о чем задуматься. Тревожные сигналы поступают и с границы Кыргызстана и Таджикистана. Здесь источник напряженности еще не забетонирован. Практически каждый день приходят новости из Казахстана, где до сих пор усилиями Запада январский кризис на повестке. Как бы еще не подлили там демократического маслица в огонь. Страсти разгораются и в Приднестровье из-за заявки Молдовы на членство в ЕС и противоречивых заявлений президента Майи Санду.
Все эти точки нестабильности, естественно, пытаются зажечь одновременно неслучайно. Причем везде для подрыва используют внутренний ресурс, оппозицию. Беларусь здесь несколько особняком, ибо получили прививку в 2020. Но… Иным нашим согражданам, проживающим, правда, преимущественно за рубежом, неймется. Из боевиков, которые входили в тактическую группу "Беларусь", участников организации "Белый легион", представителей "Молодого фронта" сформирован батальон имени Кастуся Калиновского. Задействовано подразделение в боях у Киева. Что бросается в глаза: когда людей зазывали на помощь Украине, речь шла исключительно о какой-то чести, совести, чуть ли не о долге. Когда попали в соседнюю страну "легионеры", о чести уже не говорят. Деньги нужны. Они мимо плывут.
Откровенно говоря, не хочется давать какую-то оценку "солдатам удачи" - идейные они, идейно отмороженные или безбашенные. Война разных людей привлекает. Позже как-нибудь можно пофилософствовать. Важно то, что работают эти белорусы на разрушение. Ибо настоящие защитники в эти дни не демонстрируют наколки, а защищают границу со своей стороны, всячески избегая боевых действий. Не встревая в них без мысли о последствиях.
Примечательна здесь роль наших беглых уровня Тихановской - Латушко. Фактически они занимаются вербовкой добровольцев для Киева. Параллельно призывают матерей не отпускать сыновей на спецоперацию России, куда никто и не собирается. Так, получается, плевать на матерей легионеров?
Вообще по-хорошему, по-мужски, если бы речь шла о любви к Отечеству, то бойцы батальона Калиновского в первую очередь должны были обратиться в Минобороны Беларуси, покаяться за прошлое и узнать, есть ли у них хоть мизерный шанс укрепить рубежи Родины. Иначе речь идет о банальных наемниках, сетующих на недостаток финансирования.
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