Каким белорусы видят наше завтра

Страна развивается, страна не стоит на месте, и мы считаем, это отличный толчок для будущего.

За лучшую жизнь, наверное. За лучшую жизнь, за мир.

В любой стране можно жить. Человек сам подстраивается и выбирает, как ему удобно. Не нравится что-то здесь – пожалуйста, по-моему, никто никого нигде не держит.

Пожилые люди, которые прожили, они видели, как у нас было в 90-х годах. И видят прогресс, который наступил сейчас. Конституция - это фундамент, фундамент тоже всегда нужно совершенствовать. Все те поправки, я считаю, нужные, полезные и будут действенные в будущем.

Люди должны сами вершить свою судьбу. На самом деле очень интересно, потому что когда что-то новое, это всегда к лучшему.

Я считаю, что каждому нужно сделать свой правильный выбор - проголосовать "за". Тем самым мы себе гарантируем светлое будущее.