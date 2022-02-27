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Каким белорусы видят наше завтра
Каким белорусы видят наше завтра и за что собираются отдать свой голос. Мнения из первых уст.
Страна развивается, страна не стоит на месте, и мы считаем, это отличный толчок для будущего.
За лучшую жизнь, наверное. За лучшую жизнь, за мир.
В любой стране можно жить. Человек сам подстраивается и выбирает, как ему удобно. Не нравится что-то здесь – пожалуйста, по-моему, никто никого нигде не держит.
Пожилые люди, которые прожили, они видели, как у нас было в 90-х годах. И видят прогресс, который наступил сейчас. Конституция - это фундамент, фундамент тоже всегда нужно совершенствовать. Все те поправки, я считаю, нужные, полезные и будут действенные в будущем.
Люди должны сами вершить свою судьбу. На самом деле очень интересно, потому что когда что-то новое, это всегда к лучшему.
Я считаю, что каждому нужно сделать свой правильный выбор - проголосовать "за". Тем самым мы себе гарантируем светлое будущее.
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