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Каким будет белорусский ответ на милитаризацию Запада, обсудили эксперты "Клуба редакторов"

Каким будет наш ответ на милитаризацию Запада? Беларусь продолжает действовать с позиции разума и держит баланс стабильности в своем регионе. Тем временем эксперты продолжают обсуждать самую громкую новость недели.

Вскрытые факты биологических разработок Пентагона на территории Украины - острый вопрос в адрес Вашингтона, на который нельзя закрыть глаза. А также как европейское информационное пространство ставят на военные рельсы, и зачем крупнейшая социальная сеть разрешила призывать к убийству русских и белорусов.

Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" наYouTube-канале АТН.

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