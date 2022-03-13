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Каким будет белорусский ответ на милитаризацию Запада, обсудили эксперты "Клуба редакторов"
Каким будет наш ответ на милитаризацию Запада? Беларусь продолжает действовать с позиции разума и держит баланс стабильности в своем регионе. Тем временем эксперты продолжают обсуждать самую громкую новость недели.
Вскрытые факты биологических разработок Пентагона на территории Украины - острый вопрос в адрес Вашингтона, на который нельзя закрыть глаза. А также как европейское информационное пространство ставят на военные рельсы, и зачем крупнейшая социальная сеть разрешила призывать к убийству русских и белорусов.
Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" наYouTube-канале АТН.
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Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
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