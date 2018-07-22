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Каким будет каравай в этом году? Об этом и не только сегодня в 9 вечера в "Главном эфире"

Конечно, такая погода сказывается на уборочной. Несмотря на дожди, кампания набирает обороты. Уже освоена десятая часть площадей, а намолот уверенно приближается к миллиону: на сегодня собрано 715 тысяч тонн зерна. Каким будет каравай? Об этом и не только уже сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

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