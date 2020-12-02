Мы – белорусы, и каждый из нас вносит свою лепту в то, чтобы завтрашний день был более комфортным и благополучным, чем сегодня. О том, каким будет маршрут под землей новых станций метро, знает наш следующий герой. Владимир Тузов более 40 лет строит белорусскую подземку. Создавать что-то важное, понимать, что твое дело действительно людям нужно - и есть главная ценность профессии метростроевца.