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Какими будут новый музей и территория мемориального комплекса "Хатынь" после масштабной реконструкции

Новый музей и территория мемориального комплекса "Хатынь" после масштабной реконструкции станут новым знаковым местом памяти белорусов и всех, кто интересуется историей. Ход строительных работ сегодня оценил губернатор Минской области Александр Турчин. Готовность объектов (в том числе и деревянной церкви) - 90 %. Почти завершено и благоустройство территории. Сейчас основное внимание подготовке экспозиции музея, наполнение его в том числе и интерактивными конструкциями. Сама концепция рассчитана на переживание катарсиса. Посетитель, проходя залы нового музея, пройдет через ужасы и боль Великой Отечественной войны, а в финале попадет в зал жизни. Колосок зерна станет одним из жизнеутверждающих символов Хатыни. На стадии обсуждения и туристические аспекты - концепция сувенирной продукции. Она будет посвящена не только Хатыни, но и вообще древней истории Беларуси.

На самом деле очень динамичный живой процесс. На примере фасада, который мы делаем, фактически это все рождалось в каких-то спорах, вариантах, с чистого листа. Музей прежде всего должен оказывать эмоциональное воздействие, погружение.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома

Одним из инициаторов строительства нового музея в Хатыни стал глава государства. Таким образом уже следующей весной к 80-летию хатынской трагедии мемориальный комплекс посетители увидят полностью в новом виде.

Фото:БелТА

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