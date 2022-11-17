Какими будут новый музей и территория мемориального комплекса "Хатынь" после масштабной реконструкции

Новый музей и территория мемориального комплекса "Хатынь" после масштабной реконструкции станут новым знаковым местом памяти белорусов и всех, кто интересуется историей. Ход строительных работ сегодня оценил губернатор Минской области Александр Турчин. Готовность объектов (в том числе и деревянной церкви) - 90 %. Почти завершено и благоустройство территории. Сейчас основное внимание подготовке экспозиции музея, наполнение его в том числе и интерактивными конструкциями. Сама концепция рассчитана на переживание катарсиса. Посетитель, проходя залы нового музея, пройдет через ужасы и боль Великой Отечественной войны, а в финале попадет в зал жизни. Колосок зерна станет одним из жизнеутверждающих символов Хатыни. На стадии обсуждения и туристические аспекты - концепция сувенирной продукции. Она будет посвящена не только Хатыни, но и вообще древней истории Беларуси.