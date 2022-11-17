3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Какими будут новый музей и территория мемориального комплекса "Хатынь" после масштабной реконструкции
Новый музей и территория мемориального комплекса "Хатынь" после масштабной реконструкции станут новым знаковым местом памяти белорусов и всех, кто интересуется историей. Ход строительных работ сегодня оценил губернатор Минской области Александр Турчин. Готовность объектов (в том числе и деревянной церкви) - 90 %. Почти завершено и благоустройство территории. Сейчас основное внимание подготовке экспозиции музея, наполнение его в том числе и интерактивными конструкциями. Сама концепция рассчитана на переживание катарсиса. Посетитель, проходя залы нового музея, пройдет через ужасы и боль Великой Отечественной войны, а в финале попадет в зал жизни. Колосок зерна станет одним из жизнеутверждающих символов Хатыни. На стадии обсуждения и туристические аспекты - концепция сувенирной продукции. Она будет посвящена не только Хатыни, но и вообще древней истории Беларуси.
На самом деле очень динамичный живой процесс. На примере фасада, который мы делаем, фактически это все рождалось в каких-то спорах, вариантах, с чистого листа. Музей прежде всего должен оказывать эмоциональное воздействие, погружение.
Одним из инициаторов строительства нового музея в Хатыни стал глава государства. Таким образом уже следующей весной к 80-летию хатынской трагедии мемориальный комплекс посетители увидят полностью в новом виде.
Фото:БелТА
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов