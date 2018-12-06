Каким будет туристический бренд нашей страны? За лучшую концепцию можно проголосовать до 16 декабря

Туристический бренд Беларуси выберут до конца этого года. 17 вариантов концепций сейчас вынесены на народное голосование на сайте Национального агентства по туризму. Свое предпочтение высказали уже почти 25 тысяч человек. Претенденты на победу - дизайнеры, копирайтеры, маркетологи - каждый из них подготовил и представил свой вариант проекта с подробным описанием и презентацией. Концепция тур-бренда должна отражать посыл - путешествие в Беларусь, в страну на стыке славянской и западной культур, может стать удивительным и эмоциональным открытием.

