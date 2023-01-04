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Каким был 2022 год для белорусов?
Минувший год был удачным для большинства белорусов. Такие данные следуют из соцопроса Института социологии НАН Беларуси.
69,4 % участников исследования назвали 2022 год удачным для себя, при этом около 22 % отметили, что прошлый год был неудачным, а 8,4 % граждан с ответом затруднились.
По мнению 61 % респондентов, 2023 год лично для них будет лучше, чем 2022-й. А вот 18 % считают, что нынешний год будет для них таким же, как и прошлый. Ухудшений в этом году опасаются лишь 4,5 % опрошенных. Чуть более 16 % затруднились четко сформулировать собственные прогнозы.
В новом году белорусы больше всего желают здоровья - почти 25 % и мира - около 20 %. Несколько реже участники указывали спокойствие, экономический рост, счастье, улучшение жизни, любовь.
Опрос проводился во всех областных центрах и в Минске, районных городах и сельских населенных пунктах.
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