1 сентября, разумеется, это радость и волнение, торжественные линейки, цветы и, конечно, улыбки. С особым трепетом День знаний проходит у первоклашек, ведь они на пороге совершенно нового мира, ими еще не изведанного, и у выпускников, кому предстоит вскоре сделать уверенный шаг во взрослую жизнь. Новый учебный год начался в детских садах, школах, колледжах и университетах.

Не обошлось и без сюрпризов. К 1 сентября в Беларуси открыли двери три новых школы. А главная тема первого урока объединила не только ребят, их родителей и учителей, но и представителей власти и медиаперсон. Успешные люди своим личным примером вдохновляли ребят на успехи в учебе.

Каким был День знаний в разных уголках Беларуси - краткий обзор у Вероники Бута. Через 50 минут наш вертолет спустится с небес на землю в маленьком городке Бегомль. С самого утра детские взгляды устремлены в небо. Они ждут не подарков, а того волшебства, которое спешит доставить экипаж воздушного судна.

Эскимо, подарки к школе… Но День знаний в этом году воспитанникам Бегомльской школы-интерната запомнится в первую очередь встречей с волшебником. Именно так ребята прозвали Леонида Якубовича - известного российского телеведущего. На вертолете минского ДОСААФ (пускай и вовсе не голубом) шоумен и ярый поклонник авиации привез самое главное - веру в то, что в жизни реально все.

Важно было поверить в чудо и Максиму. Ему 16. И он делает первый самостоятельный шаг во взрослую жизнь. Школа позади, теперь как сложится его жизнь, во многом зависит лишь от него самого.

Сложные задачи, контрольные, оценки начнутся у ребят завтра. А пока разговор о незыблемых ценностях, о мире, дружбе и мечтах. И немного праздника - забыть о своих непростых для столь юных лет судьбах и просто улыбнуться.

Автографы и фото на память с кумиром как напоминание: важно не потерять себя в жизни и приложить максимум усилий в свое будущее.

1 сентября - праздник особенный и трепетный в этом году более чем для миллиона школьников и их родителей по всей стране. Но особое волнение у тех, кто примеряет школьную форму впервые.

А провести День знаний в новой школе - событие вдвойне торжественное и запоминающееся. А их в Беларуси 1 сентября открылись сразу три: в поселке Лесковка Минского района, в Бобруйске и в столице - в микрорайоне Брилевичи.

И вечером здесь же, во дворе новой школы, подготовили еще один подарок ко Дню знаний. Яркая четырехэтажная новостройка засияла уже ярче некуда.

Старшеклассники 12-й столичной гимназии нарядную школьную форму в День знаний сменили на медицинские халаты. Их торжественная линейка началась с гостевого урока в РНПЦ трансплантации органов и тканей. Учебное заведение с медицинским уклоном. И буквально с 1 сентября ребятам там прививают любовь к будущей профессии. Десятиклассник Владислав уже определился - кардиохирургия. Это его.

Мирослава из Лельчиц свое будущее не представляет без компьютера. В ее школе есть все, чтобы мечта девочки осуществилась. Парк высоких технологий оборудовал там класс для IT-гениев. Теперь на уроках информатики дети могут на самом современном оборудовании заниматься моделированием, робототехникой и создавать настоящие компьютерные программы. Уже со второго класса.

Сказать спасибо тем, кто помог добиться в жизни успеха, в свои родные школы приехали в этом году и чиновники. Полное отсутствие протокола. В классе ты не министр и не первый вице-премьер. Никаких должностей. Только ученик и учитель, даже если школьные годы давно уже позади.

В нынешнем году первый урок посвящен Году малой родины. "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…". Эта тема 1 сентября объединила всех нас независимо от социального статуса и положения, возраста и места нынешнего проживания…

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова отложила дела и посетила свою родную гимназию в Полоцке.

Такой возможностью воспользовались все чиновники. С подарками для нынешних учеников и со словами благодарности в адрес своих наставников отправились на свою малую родину, где они делали первые шаги во взрослую жизнь. И своим примером будущим выпускникам показали: хорошее образование - залог успешной карьеры. А потому оно под пристальным контролем и поддержкой государства.

Вместо школьного звонка для кадетов (и это уже добрая традиция) учебный год открыл звук духовой трубы. На свой первый урок первокурсники прошли под звуки музыкального оркестра.

А будущие атлеты, бесспорно, запомнят свой первый олимпийский урок. Дарья Домрачева, Антон Кушнир… Прославленные спортсмены рассказали, как добиться высот и никогда не опускать руки.