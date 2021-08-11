Каким был этот год - на примере Гомельской области смотрите в рубрике "Нужное людям"

Курс на мирное поступательное развитие, который был задан государством, оправдал себя и в непростой период, когда страну пытались раскачать по всем фронтам. Но пока одни радели за серьезные перемены, другие трудолюбиво строили свое будущее. Потому что знали, сколько сил было потрачено на становление страны, чтобы она свободно и независимо жила и развивалась. Вместе с ней - экономика, сельское хозяйство, социальная и дорожная инфраструктура. Еще мы выдержали удар пандемии. Не закрыли предприятия, дали возможность людям работать, нашли новые рынки сбыта. Медики сделали все, чтобы сдержать распространение вируса. Для этого в стране создали все условия. Развитие здравоохранения и сейчас в приоритете. Продолжается и реализация других государственных программ.

Каким был этот год? На примере Гомельской области расскажем в рубрике "Нужное людям". Рассказывает Анна Ковалева.

Многодетная семья Тимошенко почти в полном составе: мама Оля, сын Ваня и дочери Ира и Маша. Маршрут - от дома к новой школе: время подавать документы. 1 сентября сюда за знаниями отправится шестилетняя Ира.

В этом году школа готова принять более 700 учеников, среди них 200 первоклашек. Поэтому и ждали ее открытия с нетерпением всем молодым микрорайоном.

На другом конце города завершается строительство еще одной школы. Работы в 96-м микрорайоне не прекращаются даже ночью. Перед строителями стоит задача закончить строительство объекта к 1 сентября.

Здесь за парты сядут 845 детей. В проекте площадка для воркаута и интегрированные классы, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, спальни, игровые, лингафонные кабинеты и даже кинофотолаборатория и сразу два бассейна.

Это не все открытия в регионе за прошедший год. Своих маленьких посетителей приняли детские сады в Мозыре и райцентре. Открылась школа в Кормянском районе. В столице Полесья проведена масштабная реконструкция стадиона "Юность", а в Калинковичах появилось полноразмерное футбольное поле. Юные спортсмены оценили.

Для сферы культуры региона последний год тоже ознаменовался масштабными проектами. После реконструкции открылся Жлобинский историко-краеведческий музей. В Добруше - Дворец культуры после капремонта. Обновили абсолютно все - от полов и коммуникаций до освещения и мебели.





Мы счастливы от того, что у нас такой красивый Дворец культуры. Конечно же, коллективу приятно, что мы будем по-новому работать в таком красивом здании. Идей много! Планов много! Будем творить! Творить! Творить! Раиса Медведева, директор Добрушского районного дворца культуры

Новые и обновленные объекты принимали и медики. Отремонтирован лечебный корпус областной туберкулезной больницы и установлена кислородная станция. Компьютерные томографы получили несколько здравниц в Гомеле и в районах. Модернизирован операционный блок 3-й городской больницы. Это только несколько из многочисленных аспектов развития медицины в регионах.

В рамках программы социально-экономического развития страны до 2025 года планируется построить 8 поликлиник, 11 областных клинических больниц. Будут созданы 12 межрегиональных центров для оказания специализированной медпомощи.

Продолжится цифровизация медицины, а лечение планируется проводить с применением информационно-коммуникационных технологий.

Параллельно ведется работа и по обновлению дорожной инфраструктуры. После капремонта возобновилось движение по мосту в Октябрьском районе. Открыт новый путепровод в Рогачеве. В Гомеле два больших микрорайона соединила новая магистраль.

Все это нужное людям. Все это итог большой работы белорусов. Все это поддержка и результат государственной политики. То, что мы не должны растерять.

Уже сегодня понятно что потом. Спустя год белорусы доказали, что наша страна остается оплотом мира. У нас есть возможность работать, учиться и развиваться. Вместе со своей страной.