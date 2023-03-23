Каким был первый белорусский беспилотник?

Первый значимый аппарат, который было решено произвести на 558-м Авиаремонтном заводе, оказался не таким уж и легким - во всех смыслах слова. Взлетный вес 120 кг, при полной загрузке - 170. Чтобы поднять такую машину в воздух, необходимо было буквально выстроить всю систему, начиная с базового фундамента.

Ведущий инженер ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" Владимир Немчевский признается - первые два месяца ушли только на поиск и сбор необходимой литературы. Еще несколько месяцев - на ее изучение, плюс внедрение международного опыта. И только потом появились первые штрихи на чертежах. "Самая большая сложность - не опустить руки, когда кажется, что этот процесс бесконечный, - признается он. - Ведь первый образец, который летает, создать довольно быстро, но, чтобы довести изделие до состояния эксплуатации, потом потребуется большое количество времени. Какой-то умный человек сказал, что 90 % дела занимает 10 % времени и наоборот. То есть кажущаяся простота создания объекта обманчива. Ну образец опытный вы сделали, да, но для того, чтобы потом могли его экспортировать, приходится делать огромное количество работы".

Над прототипом первого беспилотника АРЗ работа шла около двух лет. К примеру, Владимир Немчевскийзанимался разработкой горизонтального оперения планера иосновной стойки шасси для БЛА "Гриф". К тому времени у Министерства обороны Беларуси появилась прямая заинтересованность в тяжелых беспилотных комплексах отечественного производства. Поэтому успех конструкторов и мастеров авиаремонтного завода оценивался на вес золота.

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Мы почувствовали, что что-то начало получаться. Авиаторы всегда чувствуют, что получается, когда самолет взлетает. Да и когда в феврале 2012 года беспилотник, который всем коллективом создавали, впервые оторвался от полосы - это было сродни по эйфории - как маленький шаг для одного человека, но гигантский скачок для всего человечества. Это как высадка на Луну. Виктор Бородин, главный технолог по беспилотным авиационным комплексам ОАО "558 Авиационный ремонтный завод"





Первоначальный успех буквально окрылил специалистов, ведь открывал перед конструкторским отделом огромные перспективы. Стало понятно, что по силам сделать нечто большее и лучшее. Новые задачи перед специалистами ставила и государственная программа беспилотных авиационных комплексов и технологий. В итоге "Гриф" стал основой для целой линейки БАК своего класса. Сейчас выпускается коммерческий вариант под индексом "К" с дальностью применения до 100 км. В состав комплекса входят два беспилотника, наземный пункт управления, машина с герметичным кузовом-фургоном, прицеп, средства наземного обслуживания и так называемый ремкомплект. Планер выполнен из современных композиционных материалов.