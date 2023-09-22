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Каким было первое Всебелорусское народное собрание и каким стало 27 лет спустя? В проекте "Беларусь созидающая"
Всебелорусское народное собрание. Как зарождался этот инструмент народовластия и как повлиял на становление современной политической культуры страны? Уникальная хроника из 1996 года, интересные подробности из уст очевидцев и участников. Покажем, каким было первое Всебелорусское народное собрание и каким стало 27 лет спустя. Смотрите очередную серию проекта Агентства теленовостей "Беларусь созидающая" завтра после "Панорамы"!
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