Каким может быть белорусский паспорт с 1 января 2021 года

Эта неделя в Беларуси прошла и под знаком акции "Мы - граждане Беларуси". Почти 4 тысячи юношей и девушек в эти дни получили свой главный документ - паспорт. А вот каким он может быть уже в следующем году - биометрический или ID-карта - услышим мнение эксперта прямо сейчас (видео).