Каким может быть жесткий ответ России на британские урановые снаряды в Украине. Прогнозы от эксперта

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 марта принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия хатынской трагедии. Во время посещения мемориального комплекса глава государства пообщался с журналистами. Одной из наиболее горячих тем были планируемые поставки Великобританией боеприпасов с обедненным ураном для использования против российских войск в Украине, а также воинственное поведение Польши и ряда других стран Запада. Своим мнением по обозначенным вопросам с БЕЛТА поделился российский военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

- Президент Беларуси в ответе на вопрос о планируемых поставках боеприпасов с обедненным ураном сказал: "Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете". Что на самом деле можно противопоставить такому вооружению и каким может быть ответ российской стороны?

- Выскажу только свои личные соображения. Как офицер, военный человек, как военный аналитик. Выходов у нас в данном случае может быть несколько.

Во-первых, вы должны знать, что если эта ядерная зараза залезет на поле боя, то украинцы нас просто вынудят работать аналогичным образом. Наплевать на все свои международные обязательства о неприменении такого вида оружия. И мы тоже будем использовать такое оружие. Естественно, это будет заражать и украинскую территорию. Вы пришли к нам со своей заразой - получите теперь заразу. Это раз.

Во-вторых, очень возможно, что караваны с этими боеприпасами - танковыми снарядами с обедненным ураном - мы отважимся бить прямо на точке входа. Вот там, чтобы и Западная Украина, и Польша понюхали эту заразу. Чтобы и Варшава понюхала, и Киев, и Львов и так далее. Это второй мой вариант.

Третий вариант. Я не исключаю, что применение английских зарядов может вынудить Россию заставить и Великобританию понюхать эту урановую пыль. Вы понимаете, о чем я говорю. Но это уже, безусловно, наш самый крайний случай. Потому что по сути это будет уже война России с Великобританией.

- И с НАТО фактически.

- Да, фактически с НАТО. Но это крайний момент, когда нас вынудят.

Я не исключаю, что мы можем применить и такой вариант (это тоже к разряду крайних): когда только караваны с английскими боеприпасами, начиненными этим обедненным ураном, прибудут в Польшу, возможно, нам придется нанести удар и по Польше. Чтобы именно там не допустить использования этих боеприпасов на территории Украины.

Я не исключаю, что в ответ на эту провокационную акцию Россия сделает серьезный шаг и в переоснащении, дооснащении в отношении Беларуси. Думаю, что мы в качестве еще одного такого шага можем передать Беларуси оружие, которое будет достаточно щекотливым для НАТО. Есть у нас в рукаве еще один белорусский козырь. Мы знаем, что на территории Беларуси в свое время располагалось ядерное оружие. Вы это знаете.

- Да, и площадки сохранены, как Александр Лукашенко говорил.

- Да, спасибо белорусам.

Я, кстати, ездил в эту печальную осень, когда мы выводили последнюю ракету. Мы очень ждали Лукашенко, но он показал всем своим видом, что не согласен с этим. И эта ракета отправилась без него. Но он хорошо сказал: "Мы сохранили все эти шахты".

Вы понимаете, к чему я клоню? В этих условиях мы можем отважиться на то, чтобы вернуть на территорию Беларуси ядерное оружие. Это будет очень серьезный момент для НАТО, Соединенных Штатов Америки.

Ну и самое последнее. Мы, конечно, обеспокоены таким провокационным, гнусным шагом Великобритании. Вы же прекрасно знаете, что это оружие активно применялось хотя бы в двух случаях - в Югославии и Ираке. И я хочу назвать всего лишь две цифры. После войны в Югославии, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, там уже умерли 10 тысяч человек от рака и еще 30 тысяч маются от онкологических заболеваний до сих пор. Причем рожают совершенно, извините, уродов. Вы понимаете меня?

- Детей с различными нарушениями и отклонениями по здоровью, понятно.

- Такой обедненный уран применялся в Ираке, куда американцы пришли нести демократию, где они полтора миллиона человек уничтожили. Так вот, от онкологических заболеваний после американской демократии там умерли 400 тысяч человек. Повторяю: 400 тысяч! И в три раза (больше. - прим. БЕЛТА) до сих пор болеют онкологическими заболеваниями. И там тоже рождаются страшные уроды. Один американский журналист сказал: "Мне даже страшно показывать вам!" Он снимал документальный фильм, начиная от роддома и заканчивая старыми людьми. На это ужасно смотреть. Он сказал: "Мне не хватает морального духа показать это человечеству".

- Кстати, в ответе на вопрос журналиста о боеприпасах с обедненным ураном Александр Лукашенко сказал такую фразу: "А Россия поставит нам боеприпасы с "настоящим ураном". Понятно, что с "настоящим" - это уже не танковые боеприпасы, а речь, скорее всего, идет о ядерном оружии. То, о чем вы сказали.

- Безусловно. Очень возможно, что мы в эти шахты не будем опускать свои "Сарматы" (российские стратегические ракетные комплексы шахтного базирования пятого поколения. - прим. БЕЛТА)…

- Там даже больше речь, наверное, не о шахтах, а площадках. У нас раньше "Тополя" (подвижные ракетные комплексы стратегического назначения) стояли.

- Для начала мы белорусам передадим тактическое ядерное оружие. Это тоже очень хорошее оружие. Вы знаете, что у нас есть "Искандеры". У "Искандеров" есть ядерная боеголовка, есть специальная ракета, которая бьет не на 500 км., а на 2,5 тыс. км. В общем-то, Лукашенко может приобрести очень серьезный ядерный меч, который достанет до врагов в Европе.

- Будем надеяться, конечно, что до этого не дойдет. И что не придется доставать до врагов в Европе, тем более ядерным оружием.

- Но пусть оно будет.

- Во время общения с журналистами в Хатыни Александр Лукашенко сказал, что в ряде стран Запада еще есть и политики "без тормозов", включая послов. В частности, речь шла о заявлении посла Польши во Франции о том, что если Украина будет проигрывать, то Польше придется вступить в конфликт с Россией. И Президент Беларуси намерен обсудить с Владимиром Путиным то, "как мы их должны поставить на место". Говорилось также, что Польша и Литва при поддержке США фактически готовятся против нас воевать. Как вы оцениваете ситуацию?

- Вы знаете, Польша сейчас играет роль главной антироссийской и антибелорусской овчарки. Ей эта роль досталась от бывших главных волков НАТО - Германии и Франции. Польша сейчас заявляет, что она будет формировать самую сильную армию в Европе. Одновременно тявкают и прибалтийские карлики. У них это обязанность такая - тявкать на Москву из-под юбки НАТО.

Но здесь еще один такой интересный момент наблюдается. Вчера поступила информация, что в Варшаве якобы упрашивают НАТО сформировать некую коалицию внутри НАТО. Ну это бредни! НАТО никогда не допустит, чтобы в структурах этого блока были какие-то еще организации. Потому что это развал, разруха этого блока.

Но что касается заявлений посла, я хочу, чтобы мы были предельно честными и замечали некоторые нюансы. Когда посол сделал это агрессивное заявление, уже к вечеру польская пресса, польское правительство нажали на тормоза и включили заднюю. Опять, как всегда брехливые и лицемерные, говорят, что их неправильно поняли. Но тем не менее ошибочка-то, как говорится, вышла по Фрейду.

И мы знаем прекрасно, что Польша уже сегодня играет одну из активнейших ролей на поле боя. Польша фактически уже участвует полноценными подразделениями в войне против России. Если вы хотите факты, пожалуйста: из 30 тысяч иностранных наемников примерно 18 тысяч - это поляки. Больше всех их трупов в мешках отвезли в Польшу. Это поляки, польские наемники. Есть целые подразделения наемников, которые и сегодня воюют на передке.

Второе. Лукавая Польша уже договорилась с Украиной, что на ее территорию введут некие миротворческие или полицейские подразделения по просьбе Киева. Такие подразделения уже в тылах Украины существуют. И что интересно, они существуют в Западной Украине. Это, в общем-то, дальний прицел Польши. Потому что, вы понимаете, неизвестно, как оно еще повернется, и тогда поляки будут иметь моральное право сказать Зеленскому: "Подожди, пожалуйста, мы за тебя воевали, держали твои тылы, отдавай-ка ты нам наши исконные польские земли!" Есть такой прицел.