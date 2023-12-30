Каким обещает быть 2024 год, кому он принесет удачу и как задобрить Зеленого Деревянного Дракона

Как встречать год Зеленого Деревянного Дракона? Согласно китайской мифологии, эта фигура - символ власти, чести и благородства. Каким обещает быть год? Кому он принесет удачу? И в чем его встречать? Этими вопросами задаются люди в предновогодние дни. В астропрогнозы заглянула Виктория Шаркова.

В этом году стилисты рекомендуют выбирать яркие цвета. В приоритете зеленый, красный и золотой. Броский акцент наряду тоже не помешает. Это могут быть блестки, разрезы или пышная юбка. И если на корпоративную вечеринку уместно одеться с ног до головы в пайетки, то для домашних посиделок уютного костюма будет вполне достаточно. Главное - любимые цвета Дракона.





Небольшой секретик: для привлечения благосостояния в новом году нужно, чтобы вещь в образе была новая. Необязательно покупать весь комплект, достаточно одной какой-то вещи - пусть это будут серьги или какие-то другие украшения, но обязательно что-то должно быть новым.

Считается, что под покровительством Дракона всегда проходят едва ли не самые удачные времена. Но 2024-й будет високосным, и это внесет свои коррективы. Стоит повременить с женитьбой или замужеством. Нужно быть осторожнее и с вложениями денег. Юлия Сержан, стилист Национальной школы красоты





Юрий Сазонов, астролог:

Деньги лишь бы куда не стоит вкладывать. Год будет связан с тем, что люди должны будут учиться считать и планировать, а пока Юпитер в одном знаке с Ураном, он будет провоцировать на быструю и легкую наживу, а этого лучше не делать. Юлия Сержан, стилист Национальной школы красоты

Новый, 2024 год: как задобрить Зеленого Деревянного Дракона

Чтобы Дракона задобрить, следует уделить особое внимание новогоднему столу. Обязательный пункт - поставить на стол вазу или тарелку с фруктами оранжевых и красных оттенков.





Хищник порадуется и хорошо приготовленному мясу, пикантности которому добавит острый соус. Не стоит подавать блюда из кролика. Считается, что будущему покровителю будет неприятно увидеть на столе животное, которое, согласно легенде, он спас. Кстати, именно Кролик передает эстафетную палочку Дракону. Так, в новом году он возьмет бразды правления 10 февраля.



Что касается подарка для близких, то эксперты советуют дарить деньги, и желательно, чтобы их можно было держать в руках. Лучшего всего положить какую-то сумму (пусть и небольшую) в золотистый или красный конверт. А вот что дарить нельзя, так это то, что связано с пламенем. Для Дракона огненная стихия является лишь его привилегией.