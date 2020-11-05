Каким образом итоги политической борьбы в США могут повлиять на внутреннюю политику других стран?

После объявления результатов в США многие эксперты прогнозируют даже риск начала гражданской войны. Жители начали массово скупать оружие. А в штате Мичиган фиксируют повышенную активность вооруженных группировок. Сами итоги политической борьбы в США могут повлиять и на внутреннюю политику других стран. Каким образом - расскажет Мария Петрашко (видео).