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Каким образом итоги политической борьбы в США могут повлиять на внутреннюю политику других стран?

После объявления результатов в США многие эксперты прогнозируют даже риск начала гражданской войны. Жители начали массово скупать оружие. А в штате Мичиган фиксируют повышенную активность вооруженных группировок. Сами итоги политической борьбы в США могут повлиять и на внутреннюю политику других стран. Каким образом - расскажет Мария Петрашко (видео).

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