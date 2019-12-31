Каким получился 2019 для белорусской внешней политики. Факты и цифры

Запомнится этот год и для белорусской внешней политики. 2019 - это 12 месяцев саммитов, переговоров на ближней и дальней дуге. Взять, к примеру, минский диалог или первую встречу Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Да и многое другое. Каким получился 2019 для Беларуси за контуром границы?

Только факты и цифры - у Алексея Волкова (видео).