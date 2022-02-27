Каким получился референдум, обсудили в студии Вадим Ипатов, Николай Щекин и Олег Гайдукевич

В студии на Макаенка, 9к дискуссии присоединяются заместитель председателя Центризбиркома Вадим Ипатов, депутат и лидер партии Олег Гайдукевич и заведующий отделом Института социологии Национальной академии наук, кандидат философских наукНиколай Щекин.



Свой гражданский долг уже выполнили почти 75 % белорусов.



В Гомельской области явка составила 77,4 %, в Могилевской - 77 %, в Гродненской - почти 75 %. В Бресткой и Гродненской показатели примерно такие же. В Минске проголосовало 67,4 %.

Президент во время общения с журналистами говорил о том, какими будут дальнейшие шаги после проведения референдума. Обсудим с гостями студии (видео).

