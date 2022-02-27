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Каким получился референдум, обсудили в студии Вадим Ипатов, Николай Щекин и Олег Гайдукевич
Факт
В студии на Макаенка, 9к дискуссии присоединяются заместитель председателя Центризбиркома Вадим Ипатов, депутат и лидер партии Олег Гайдукевич и заведующий отделом Института социологии Национальной академии наук, кандидат философских наукНиколай Щекин.
Свой гражданский долг уже выполнили почти 75 % белорусов.
В Гомельской области явка составила 77,4 %, в Могилевской - 77 %, в Гродненской - почти 75 %. В Бресткой и Гродненской показатели примерно такие же. В Минске проголосовало 67,4 %.
Президент во время общения с журналистами говорил о том, какими будут дальнейшие шаги после проведения референдума. Обсудим с гостями студии (видео).
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