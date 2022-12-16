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Каким путем будет двигаться Беларусь в ближайшие годы, обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов"
Белорусско-российская интеграция в пример поступательного и взаимовыгодного развития сотрудничества. Переписать и исказить исторические связи двух государств - один из методов, которым пытались принудить нашу страну к изменению политического курса. С Украиной получилось. И развитие событий показывает, что воронка раскола там все глубже. Сегодня в тренде официального Киева - религиозная тема.
Алексей Дзермант,политический аналитик: Когда СБУ прессует Украинскую православную церковь (Московского патриархата), происходит же не просто преследование священников. Они делают это для того, чтобы отобрать церкви, перевезти все имущество в другую националистическую церковь, так называемую ПЦУ. Но знаем из учения христианского, что истинный спаситель Христос, а есть антихрист. Он во всем похож, но что-то в нем не так - он носитель зла. И вот сейчас на примере этих двух церквей мы прекрасно видим, что кто насилием загоняет прихожан, отбирает храмы - вот это и есть личина антихриста.
А также каким путем будет двигаться Беларусь в ближайшие годы. Важные решения на высшем уровне обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов". Смотрите выпуск 17 декабря в 19:30.
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