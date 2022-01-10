Каким путем будет развиваться наша страна, в эти дни активно обсуждают белорусы

Как отметила спикер верхней палаты парламента, люди нацелены на конструктивную работу. Сегодня Наталья Кочанова в общественной приемной принимала предложения по изменению Конституции. Такая площадка начала работать при Совете Республики. Впрочем, сенаторы в эту работу включились с первых дней обсуждения, посещая диалоговые площадки в регионах.

Дополнить статьи, поменять целые формулировки или уточнить имеющиеся мнения тех, кто не равнодушен к судьбе своей страны, собрала Юлия Рубцова.

Работа над проектом изменений в Конституцию - это хороший пример сплочения белорусского народа. В этом нет никаких сомнений, когда видишь, сколько людей приходит на диалоговые площадки, в общественные приемные. Такая начала работать при Совете Республики. Люди идут с целыми папками - все, что взяли на карандаш, в кабинетах обсуждают очень бурно.

"Любимую не отдают" - это уже крылатое для белорусов выражение. Первое, что бросается в глаза, когда с папкой предложений по совершенствованию проекта Конституции пришла Ольга Гончарик. Под стать девизу - правки: ни к чему нам многообразие политических институтов и идеологий - нужна одна четкая, на благо государства, считает женщина. Предателей Родины справедливо лишать гражданства. И также в защиту интересов страны - международное право, которому отдается приоритет в проекте, все же не стоит слепо превозносить над белорусским законом.

Все, что вы озвучили, колоссальная работа проделана, откуда такое неравнодушие? После событий августа 2020-го, когда поняли, что можем потерять то, что создавали 30 лет, неравнодушие переросло в активные действия. Невозможно не обратить внимания, что все поправки, которые вы озвучивали, большинство касаются сохранения суверенитета. Почему так? Потому что мы считаем, что имеем полное право на самоопределение как белорусская нация. Поправки приняты, что сказали, рассмотрят? Мы в это очень верим. Ольга Гончарик

Общественная приемная начала работу ровно в 11:00. Прийти на разговор о будущем может каждый. И белорусы возможность упускать не стали - внизу собрались десятки человек. Примут всех.

К обсуждениям оперативно подключились еще два сенатора. Услышать каждого - задача выполнимая, за предложениями в разделы - главный посыл - белорусы хотят жить в мирной стране, где государство думает о людях. Впрочем, речь не о кардинальных переменах, а укреплении наших сильных сторон.

Мне больше всего импонирует то, что люди глубоко изучают проект этого закона, приходят действительно с интересными предложениями, называют статьи, которые вызвали сомнения. Мы договорились, несмотря на то, с чем придут люди, мы будем принимать, потому что это та политика, которая проводится в нашей стране, которая нацелена на каждого человека. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

















Столько дельных предложений, с таким интересом люди относятся и дают высочайшую оценку нынешней Конституции. Те дополнения - усиливают роль государства - саму Конституцию по направлениям - социальная стабильность, повышение благосостояния, суверенность - это самое главное. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

11 новых статей и одна новая глава. В целом изменены и дополнены 83 статьи Основного закона. Готовность поддержать правки уже выразили 58 % белорусов - такие данные получены во время большого социологического опроса. Решили спросить и мы, что привлекает в новом документе?

"Импонирует, что с первых строк прописано, что Конституция опирается на национальные духовные традиции нашего народа. Что отдельной главой выделено Всебелорусское народное собрание. И я думаю, что этим подчеркнута важность народовластия в нашей стране. Меня радует, что есть все-таки нацеленность на сохранение семьи. Сохранить эти традиции или преемственность наших поколений и передать эту преемственность нашей молодежи, нашим детям - это много значит. Это значит сохранить свою страну".

"Это укрепит наше государство единством народа. Хотелось бы, чтобы подзаконные акты или законы, которые будут приниматься на основе Конституции, отвечали также потребностям нашего общества".

"Очень важно то, что родители имеют право и обязаны заниматься не только воспитанием детей, их развитием, обучением, заботиться об их здоровье. Но и сегодня очень важно, чтобы они каждый в семье прививали своим детям духовные ценности. Ведь в семьи изначально зарождается эта изюминка, это зерно патриотизма. Конечно же, это должно быть закреплено в Конституции".

"И то, что люди говорят также часто, - нужно сохранить социальные гарантии. Образование, медицина - высокого качества и доступные для каждого. Государство предусмотрело в модернизированной Конституции и эти позиции. Но в этот раз ждет и ответных шагов".

Мы строим сильное государство, социально ориентированное, где будут сохранены традиционные семейный ценности, важно, что государство не только обеспечивает, но мы еще говорим и о социальной ответственности самого гражданина. Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Всенародный диалог - это не только про "внесение предложений", зачастую про "разъяснение новаций". Как-никак сами выкристаллизовываем стратегическую перспективу развития страны. Свое видение высказывают и те, кто много знает о законе и праве - представители Минюста. Звучали инициативы по расширению полномочий Национального собрания и Конституционного суда, порядку избрания делегатов ВНС.













Проект Конституции будет менять не только нашу жизнь, но и наше мировоззрение, сознание. Мы формируем новую историческую память - новую традицию. Николай Щекин, завотделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси