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Каким видят будущее страны белорусы, чего ждут от масштабного форума
Напомним, пути развития страны на ближайшие 5 лет начнут обсуждать 11 февраля. Наши корреспонденты поинтересовались, каким видят будущее страны белорусы, чего ждут от масштабного форума.
- Чего я жду от этого собрания? Прежде всего это поддержки главы государства того курса, по которому развивается и в дальнейшем должна развиваться наша страна. Это сохранение тех традиционных ценностей, которые дороги каждому из нас. Это и традиционная белорусская культура, наша традиционная семья. Я жду, что мы законодательно укрепим историческую память нашу о войне, чтобы ничьи попытки не смогли исказить нашу историю, чтобы то, что было завоевано в тех страшных боях, страшных событиях, помнили не только мы, но и наши дети. И сохранение суверенитета нашей страны - это основная задача, которую мы должны все вместе выполнить.
- Я уверена, что будут все услышаны. Наверное, этот год был такой тяжелый для каждого из нас. И каждый пересмотрел вокруг себя людей, обстановку. И, я понимаю, что, наверное, самым важным для нас сейчас - это (особенно для жителей провинции, когда мы привыкли жить спокойно и размеренно) мир и спокойствие.
- Это общественно-политическое важнейшее событие в нашей стране. Закончилась пятилетка, начинается новая. Хотелось бы, чтобы сохранилась господдержка молодых семей, в том числе строительство жилья, тенденция предоставления первых рабочих мест выпускникам вузов.
- Мы ждем посыла, который будет озвучен для всей нашей страны, наших граждан, что мы будем знать, что в ближайшие пять лет куда будет страна двигаться, какими темпами будет идти развитие, в каком ключе. Ждем такой же спокойной нормальной атмосферы, в которой страна будет развиваться.
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