Каким власти видят гражданское общество в Беларуси?

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко доложил о разработке законопроекта о гражданском обществе, сообщает БелТА.

"Власть должна видеть активность людей, выстраивать с ними соответствующую работу, чтобы иметь опору в виде социально ответственного гражданского общества. Именно для закрепления сложившихся уже на практике форм взаимодействия и нужен соответствующий закон", - отметил Игорь Сергеенко.

По его словам, в подготовленном законопроекте максимально учтен положительный опыт работы власти с негосударственными структурами. "Шли от жизни", - сказал глава Администрации Президента.

Также разработчики постарались определить те структуры гражданского общества, которые будут участвовать в формировании и работе Всебелорусского народного собрания.

В законопроекте определяются понятия гражданского общества и его субъекта. "Под гражданским обществом предлагается понимать всех постоянно проживающих в Республике Беларусь и входящих в различные негосударственные структуры, которые образуют систему самостоятельных общественных институтов и отношений. К субъектам гражданского общества (или, как предлагают некоторые политологи, институтам) предлагается отнести любые объединения на основе членства вне зависимости от количественного, территориального или иных цензов, чья уставная деятельность направлена на решение задач государства и общества", - рассказал Игорь Сергеенко.

Вместе с тем Президент предложил еще раз подумать над формулировками, чтобы "не отсекать людей" и "не включать исключительно кого-то".

В разработанном документе также перечислены формы сотрудничества власти и субъектов гражданского общества: общественный контроль, реализация государственного заказа, участие в работе коллегиальных образований госорганов и другие.

Делегатами Всебелорусского народного собрания по законопроекту смогут стать представители тех субъектов гражданского общества, которые зарегистрированы и имеют областную и минскую городскую структуры, являются республиканскими общественными объединениями с численностью не менее 100 тыс. граждан, объединяют не менее половины зарегистрированных в стране профессиональных союзов. Для таких институтов предусмотрены особые формы взаимодействия с государством. Они связаны с формированием, сбором предложений для обсуждения и участием в реализации решений ВНС.

Интересно, что на август этим критериям соответствовали Федерация профсоюзов Беларуси (более 4 млн человек), "Белая Русь" (свыше 188 тыс. человек), БРСМ (более 380 тыс. человек), Белорусский союз женщин (140 тыс. человек), объединение ветеранов (более 2 млн человек).

"В представленном проекте политические партии не рассматриваются как специальный уполномоченный субъект гражданского общества, хоть и являются частью общественно-политической системы", - заметил глава Администрации Президента.

Полномочия относить субъекты гражданского общества к тем общественным структурам, которые имеют право на взаимодействие с государством в особых формах, в законопроекте возложены на Министерство юстиции.

"При разработке проекта мы шли от жизни, исходили из того, как развивается сегодня наше гражданское общество. Этому предшествовала серьезная работа и в парламенте, в Администрации Президента, работа с учеными, обществоведами, политологами, работа с руководителями общественных объединений, политических партий, широким кругом специалистов", - добавил Игорь Сергеенко.

На совещании главе государства также представили разработанные изменения законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений. Глава государства в целом поддержал законопроекты, но поручил еще раз обсудить документы с кругом экспертов, чтобы еще раз "пройти путь критики и самокритики". Все предложения и замечания лягут на стол Президента.



