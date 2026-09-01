Какими были самые яркие кадры 1 сентября

Первое сентября в Беларуси - это не просто старт нового учебного года, а масштабное открытие новых горизонтов для тысяч ребят по всей стране. В этом году праздник ощущается особенно ярко благодаря открытию современных школ и инновационных классов, которые превращаются в центры притяжения для юных исследователей.

В новом учебном году, можно быть уверенными, ребят ждет немало творческих побед. Каждая линейка - от Минска до самых уютных уголков регионов - сегодня была наполнена звонким смехом, ароматом цветов и будущих свершений. С какими эмоциями прошел первый учебный день (см. видео).