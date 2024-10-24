Какими схемами пользуются фирмы, чтобы не платить налоги

Рассматривая схемы уклонения от уплаты налогов в динамике, можно заметить, что преступность не стоит на месте и постоянно меняет формы и методы совершения налоговых преступлений. В свою очередь госконтроль строит свою работу, исходя из тех вызовов и угроз экономической безопасности страны, которые выходят на передний план.

Говоря о сегодняшней ситуации, замначальника отдела ДФР КГК Беларуси Юрий Кардымон отметил, что они все реже и реже сталкиваются с фактами отражения подложных документов в бухгалтерском и налоговом учете либо с простой фальсификацией данных учетов. "Те схемы, которые применялись лет 10-15 назад, практически канули в Лету, но за исключением, наверное, банального сокрытия выручки, когда денежные средства не отражаются в учете и не платятся налоги", - рассказал он.

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Сегодня наибольшее распространение получают новые схемы.

Первая схема - это минимизация налогов в результате сокрытия выручки, получаемой от предпринимательской деятельности. Здесь все просто - работа идет "в черную", а получаемая наличка в учете не отражается, налоги с нее не платятся. Данная схема в той или иной мере свойственна самым различным сферам деятельности, где продаются товары, оказываются услуги или выполняются работы за наличный расчет.

Вторая схема - это минимизация налогов путем создания нескольких фирм, прикрывающих деятельность компании, которая не соответствует условиям для применения особого режима налогообложения. Цель - использование преимуществ, предусмотренных таким кейсом. Суть ее заключается в том, что для минимизации налогов искусственно создаются несколько фирм, применяющих упрощенную систему налогообложения и прикрывающих деятельность одного субъекта. При этом если бы эта работа осуществлялась одним субъектом хозяйствования, то он должен был бы применить общую, а не упрощенную систему налогообложения.

Юрий Кардымон, замначальника отдела ДФР КГК Беларуси:

Говоря о дроблении бизнеса, в первую очередь мы говорим об искусственности, когда на столе у главного бухгалтера имеется еще 4-5 печатей других субъектов хозяйственных, от имени которых он поочередно оформляет те или иные документы. При этом все субъекты применяют упрощенную систему налогообложения и платят налоги в минимальном размере.