Первый дом для будущих работников Петриковского ГОК сдадут на этой неделе. Ключи от своих квартир шахтеры получат в канун профессионального праздника, который отметят в это воскресенье. Какими будут будущие города? И надолго ли хватит стране калийных запасов? Смотрите проект "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы".