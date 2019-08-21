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"На контроле Президента" сегодня после "Панорамы"

Первый дом для будущих работников Петриковского ГОК сдадут на этой неделе. Ключи от своих квартир шахтеры получат в канун профессионального праздника, который отметят в это воскресенье. Какими будут будущие города? И надолго ли хватит стране калийных запасов? Смотрите проект "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы".

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