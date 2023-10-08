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Какими будут точки роста в экономике в 2024-м?
В 307-м указе Президента утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2024 год, где прописано, что реальные располагаемые денежные доходы населения прирастут на 3,5 %, ростреальной заработной платы составит 103,9 %.
Какими будут точки роста в экономике - в интервью "Главному эфиру" рассказал председатель правления Банка развития Александр Егоров.
Промышленность является основным драйвером белорусской экономики, сказал специалист."Но я бы вернулся к словам Президента, что все идет от земли. Несмотря на то что сельское хозяйство занимает незначительную долю с точки зрения добавленной стоимости ВВП, но добавленная стоимость, которую оно генерирует в экономике, огромна, - обратил внимание Александр Егоров. - Что такое сельское хозяйство? Во-первых, это перерабатывающая промышленность. Во-вторых, это строительство. Строительство предприятий, молочно-товарных ферм. Третье, это внутренний спрос, торговля. Люди, которые получают заработную плату в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности, в стройке, потом идут и тратят деньги в магазинах, что тоже способствует росту ВВП. Поэтому с точки зрения качественного роста, помимо роста промышленности, мы должны иметь существенный рост сельского хозяйства, - пояснил он. - И это заложено. Третий фактор - это рост услуг. Впрогнозе - рост IT-услугпорядка 10 %, иные услуги, которые может предложить Республика Беларусь (транспортные услуги), они также должны расти и обеспечивать рост".
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