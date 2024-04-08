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Какими были домашние питомцы, когда не было TikTok

Всем известная цитата Антуана де Сент-Экзюпери "мы в ответе за тех, кого приручили" для белорусов в начале апреля обрела правовую расшифровку. Президент страны Александр Лукашенко подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

Наши любимые питомцы теперь не только под нашей исключительно домашней опекой. Какими были питомцы, когда не было TikTok. Смотрите апрельский совместный проект АТН "Без ретуши" (видео).

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