Они способны протащить тонны груза, пробежать сотни километров и даже вылечить детей. Такими нестандартными качествами обладает белорусская упряжная - единственная национальная порода лошадей.



В стране их сравнительно немного, да и хозяйств, где их используют, раз-два и обчелся, но зоологи уже взялись за плодотворную работу над воссозданием и улучшением вида. Так, к 2020 году ученые планируют вывести спортивную особь белорусской лошади, которая, возможно, станет отличным конкурентом знаменитым арабским или английским скакунам. Какими качествами обладает белорусская лошадь, выяснял Никита Дементьев.

Они способны протащить тонны груза, пробежать сотни километров и даже вылечить детей

Позывные Натальи Сазанович эти лошадки узнают из тысячи. За десять лет работы конюхом она выучила все повадки и нравы каждой. Знает всех по кличке и легко распознает, в каком настроении животное. Здесь, уверяет, как и с людьми - любовь и забота - лучшее воспитание.

Облегчают эти добряки и работы по хозяйству. Белорусская упряжная долго сохраняет активную работоспособность. Так что даже одна лошадиная сила может составить серьезную конкуренцию трактору Т-25. И хотя порода мельче русского тяжеловоза, при одинаковой нагрузке полусотенный марафон не проблема. Плюс считается долгожителем, для рабочей лошади 25-30 лет это очень хороший показатель.

Всего на конном заводе "Заречье" порядка 90 лошадей. Из них 35 племенных кобыл

Вот, как например эта Пика. Все они очень доброжелательны, и легко могут позволить прокатиться на себе. Ну что Галатея, поехали! Ну, пока она кушает, чувствую, никуда мы не поедем.

Кстати, что касается еды, то упряжные совсем не прихотливы. Потенциал "универсального солдата" зоологи разглядели в этой породе еще 150 лет назад. И на протяжении полутора веков улучшали гены лошадей.

В Республиканском центре олимпийской подготовки по конному спорту, среди множества спортивных пород есть наша, национальная. Наравне со всеми они чеканят шаг и прыгают через барьеры.Впрочем, есть у Парада и Мелисы и основная задача - лечить. Сейчас они проходят подготовку для иппотерапии. К слову, для некоторых пациентов час верховой езды порой заменяет многие лекарства.

В Беларуси появится новый вид белорусской упряжной лошади