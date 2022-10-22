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Какими полномочиями наделяют ВНС? Как стать его делегатом? Подробности в проекте "Вопрос номер один"

В стране завершается подготовка закона о Всебелорусском народном собрании. Он детализирует его будущую работу. Какими полномочиями наделяют ВНС? Кто в нем представит интересы всей страны? Как стать его делегатом? И в чем определяющая роль собрания в обществе? Об этомв субботнем проекте "Вопрос номер один"на канале "Беларусь 1". Смотрите в 19:00.

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