Какими полномочиями наделяют ВНС? Как стать его делегатом? Подробности в проекте "Вопрос номер один"

В стране завершается подготовка закона о Всебелорусском народном собрании. Он детализирует его будущую работу. Какими полномочиями наделяют ВНС? Кто в нем представит интересы всей страны? Как стать его делегатом? И в чем определяющая роль собрания в обществе? Об этомв субботнем проекте "Вопрос номер один"на канале "Беларусь 1". Смотрите в 19:00.