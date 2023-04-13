Какими предпасхальными заботами и народными традициями жила стародавняя белорусская деревня

Уникальные рецепты выпечки куличей идут из древности, от наших прабабушек, которые приготовление блюд на пасхальный стол начинали именно с Чистого четверга. Во второй половине Страстной недели белорусские хозяйки начинали красить, расписывать яйца. Какими предпраздничными заботами жила стародавняя белорусская деревня? Подробности у Натальи Бордиловской (видео).