Какими событиями будет насыщен День Независимости в Беларуси?

Меньше недели остается до главного праздника белорусской государственности - Дня Независимости. "Наша память сильнее времени" - такой посыл красной нитью будет прослеживаться на всех праздничных площадках, посвященных Дню Независимости. Сегодня в стране развернулась подготовительная работа. Ключевые мероприятия пройдут 2 и 3 июля на Кургане Славы, площади Победы и стеле "Минск - город-герой". У стелы белорусы по традиции "споют гимн вместе". Чем еще будет насыщен этот день - узнавала Юлия Рубцова.

Сцена Дворца Республики пока больше напоминает строительную, а не концертную площадку, хотя и станет одной из центральных в дни празднования Независимости Беларуси. Сегодня первый день подготовки к концерту мастеров искусств, который соберет гостей вечером 2 июля - последние штрихи и генеральный прогон - только после всех технических настроек.

Абсолютно свежий подход к сценографии - режиссеры предусмотрели, чтобы картинка, как говорится, не замылила глаз зрителю - игра света и звука: проекции на стену и ткань, раздвижные панели. И еще одна техническая фишка, которая точно запомнится зрителю, в стиле теневой пантомимы.

Народные артисты, ведущие солисты и коллективы со всей страны через творчество признаются в любви своей Родине - людям, истории, тому, что удалось достичь за годы независимости.





Агата Моцко, главный режиссер концерта: Главная фишка нашего концерта - признание в любви нашей стране, потому что в этот день нужно говорить про свою землю, культуру, историю и народ. Самое главное, что в этом концерте собрали много молодых режиссеров, где каждый из них поставит номер - признание в любви своей стране.

Признание в словах, преданности своей Родине и памяти, о тех, кто вывел фашистские войска, освободив белорусскую землю от вражеских оккупантов. Праздновать независимость 3 июля белорусы по традиции начнут с возложения цветов к памятным местам, мемориалам и комплексам. Курган Славы же соберет еще и участников акции "Дорогами мужества". Она объединила 27 городов, поселков и деревень, что удостоены почетного вымпела "За мужество и стойкость в годы ВОВ".





В программе этого года не запланировано проведение парада военной техники - в прошлом принято решение проводить его только в юбилейные даты. Но патриотических площадках, где можно увидеть технику и экипировку, которую сегодня используют в вооружении, развернут десяток только в столице. Покажут спецтехнику, стрелковое оружие и даже полевой кинотеатр. Готовятся и "творческие коллективы в погонах".

Алексей Тицкий, начальник управления информации - замначальника главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси: Будет организовано выступление Академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил, Оркестр соединений воинских частей, позитивная атмосфера, отдохнуть и почувствовать такую крупинку, что такое вооруженные силы.

Поддержат традицию, которую заложили в 2021 году, - чествование представителей культуры Беларуси в Большом театре, дополнив выставкой достижений деятелей культуры и искусства, которых там наградят.

И оформлением сцены, и приглашенными артистами будут удивлять и на одной из ключевых площадок празднования белорусской независимости - у стелы "Минск - город герой". Здесь развернется большой гала-концерт и символично - здесь белорусы "споют гимн вместе".

Акция "Споем гимн вместе" объединяет людей разных поколений и возрастов, наполняет чувством гордости за народ и страну. Концерт же завершится в 23:00 праздничным фейерверком - огни в небо запустят во всех регионах республики.





