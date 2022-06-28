3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Какими событиями будет насыщен День Независимости в Беларуси?
Меньше недели остается до главного праздника белорусской государственности - Дня Независимости. "Наша память сильнее времени" - такой посыл красной нитью будет прослеживаться на всех праздничных площадках, посвященных Дню Независимости. Сегодня в стране развернулась подготовительная работа. Ключевые мероприятия пройдут 2 и 3 июля на Кургане Славы, площади Победы и стеле "Минск - город-герой". У стелы белорусы по традиции "споют гимн вместе". Чем еще будет насыщен этот день - узнавала Юлия Рубцова.
Сцена Дворца Республики пока больше напоминает строительную, а не концертную площадку, хотя и станет одной из центральных в дни празднования Независимости Беларуси. Сегодня первый день подготовки к концерту мастеров искусств, который соберет гостей вечером 2 июля - последние штрихи и генеральный прогон - только после всех технических настроек.
Абсолютно свежий подход к сценографии - режиссеры предусмотрели, чтобы картинка, как говорится, не замылила глаз зрителю - игра света и звука: проекции на стену и ткань, раздвижные панели. И еще одна техническая фишка, которая точно запомнится зрителю, в стиле теневой пантомимы.
Народные артисты, ведущие солисты и коллективы со всей страны через творчество признаются в любви своей Родине - людям, истории, тому, что удалось достичь за годы независимости.
Агата Моцко, главный режиссер концерта: Главная фишка нашего концерта - признание в любви нашей стране, потому что в этот день нужно говорить про свою землю, культуру, историю и народ. Самое главное, что в этом концерте собрали много молодых режиссеров, где каждый из них поставит номер - признание в любви своей стране.
Признание в словах, преданности своей Родине и памяти, о тех, кто вывел фашистские войска, освободив белорусскую землю от вражеских оккупантов. Праздновать независимость 3 июля белорусы по традиции начнут с возложения цветов к памятным местам, мемориалам и комплексам. Курган Славы же соберет еще и участников акции "Дорогами мужества". Она объединила 27 городов, поселков и деревень, что удостоены почетного вымпела "За мужество и стойкость в годы ВОВ".
В программе этого года не запланировано проведение парада военной техники - в прошлом принято решение проводить его только в юбилейные даты. Но патриотических площадках, где можно увидеть технику и экипировку, которую сегодня используют в вооружении, развернут десяток только в столице. Покажут спецтехнику, стрелковое оружие и даже полевой кинотеатр. Готовятся и "творческие коллективы в погонах".
Алексей Тицкий, начальник управления информации - замначальника главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси: Будет организовано выступление Академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил, Оркестр соединений воинских частей, позитивная атмосфера, отдохнуть и почувствовать такую крупинку, что такое вооруженные силы.
Поддержат традицию, которую заложили в 2021 году, - чествование представителей культуры Беларуси в Большом театре, дополнив выставкой достижений деятелей культуры и искусства, которых там наградят.
И оформлением сцены, и приглашенными артистами будут удивлять и на одной из ключевых площадок празднования белорусской независимости - у стелы "Минск - город герой". Здесь развернется большой гала-концерт и символично - здесь белорусы "споют гимн вместе".
Акция "Споем гимн вместе" объединяет людей разных поколений и возрастов, наполняет чувством гордости за народ и страну. Концерт же завершится в 23:00 праздничным фейерверком - огни в небо запустят во всех регионах республики.
Концертные программы наших всех мероприятий рассчитаны на широкую аудиторию и включены номера с участием ведущих артистов Беларуси: представителей талантливой молодежи, победителей Х-Factor в Беларуси. Я уверена, что концертная программа понравится любой категории зрителей.
Президент
Все
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Президент Беларуси отправляется в Азербайджан для участия во Всемирном саммите по климату
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов