Какое новое задание получили участники учения "Военкор-2024"

Снять репортаж из зоны боевых действий. Такое новое задание получили участники учения "Военкор-2024". По легенде, журналистам нужно было осветить несколько событий: освобождение заложников, захват вражеской техники и работа блокпоста.

И сегодня журналистов ждет марш-бросок в лес (это более 10 километров), также нужно найти пункт назначения по азимуту. На точке военкоры организуют лагерь и проведут в лесу около суток. Завтра учение "Военкор-2024" завершится. Участников с места проведения на вертолетах доставят на аэродром Мачулищи.